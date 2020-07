Borsa, intesa su Aspi fa volare Atlantia. Scongiurato rischio revoca, i broker puntano su una risalita del titolo Gli analisti puntano su una risalita del titolo, che già oggi tocca un rialzo del 25%, perchè è stato eliminato il rischio della revoca. Il nodo aumento di capitale di Cheo Condina

(IMAGOECONOMICA)

Il titolo Atlantia vola in Borsa, dove arriva a guadagnare anche il 25%, e gli analisti promuovono l’accordo con il Governo che scongiura la possibile revoca e dà così nuove prospettive alla holding infrastrutturale controllata dalla famiglia Benetton.

Certo, restano ancora molti dettagli e numeri da chiarire – a partire da quelli relativi all’aumento di capitale di Aspi e alla vendita di quote da parte di Atlantia, che porteranno Cdp e altri soci istituzionali in maggioranza prima dell'Ipo – ma la reazione unanime del mercato è paragonabile a un sospiro di sollievo per avere evitato, nel caso di una revoca, uno scenario decisamente negativo per tutte le società e gli investitori coinvolti (azionisti e obbligazionisti).

Ubs: con vendita Aspi capitali per investire su altri asset

Ubs, per esempio, fa notare che l’intesa raggiunta è positiva sotto il profilo del debito per Atlantia che non ha comunque scadenze imminenti fino al quarto trimestre 2021 e detiene asset importanti, al di là di Aspi (che ha 9 miliardi di debiti), come Adr, Abertis, Getlink e Hoctief, che valgono – secondo la banca d’affari – 7,5 miliardi (9 euro per azione per Atlantia) mentre l’ultima valutazione dell’88% detenuto in Aspi sarebbe di circa 8 miliardi (10 euro per azione per Atlantia) anche se l’accordo raggiunto nella notte potrebbe portare a una sua riduzione visti i possibili, ulteriori extra-costi.

In ogni caso, la «vendita graduale di quote Aspi potrebbe fornire liquidità importante per investire su altri asset», si aggiunge. Qual è l’impatto di tutto ciò sulla valutazione di Atlantia? Secondo Ubs, le valutazioni di mercato prima dell’apertura di oggi erano decisamente a sconto, visto che tolti gli altri asset in portafoglio valorizzavano la quota in Aspi 2,4 euro per azione.

Fidentis: stop a rischio revoca, titolo risalirà

Anche Fidentis vede di buon occhio l’accordo perché toglie definitivamente dal tavolo il rischio di una revoca che fino ad oggi aveva penalizzato il titolo, che ora invece può tornare verso un valore di 15,4 euro, che equivale alla “somma delle parti” degli asset in portafoglio: in questo caso il broker stima in 8,1 miliardi (circa 10 euro per azione) il valore della quota in Aspi.