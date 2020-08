Borsa: Intesa scavalca Santander, con 35 miliardi è seconda banca eurozona per market cap Dietro solo alla francese Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo sale sul secondo gradino del podio tra le banche d'Europa

(Reuters)

Intesa Sanpaolo sale sul secondo gradino del podio tra le banche d'Europa, scavalcando ufficialmente la rivale spagnola Santander sul fronte della capitalizzazione. Nonostante una seduta in rosso per Ca' de Sass – chiusa a Piazza Affari con una perdita dell'1,12% – Intesa a partire da oggi ha “incorporato” anche il valore di Ubi (dopo aver proceduto al settlement dell'opas). L'istituto guidato da Carlo Messina ha così raggiunto una capitalizzatone di Borsa pari a circa 35 miliardi di euro, staccando Santander (che vale 30 miliardi) e piazzandosi al secondo posto tra le banche dell'eurozona per market cap, dietro solamente a Bnp Paribas (che vale 43 miliardi di euro).