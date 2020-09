Borsa italiana: dal cda di Cdp offerta non vincolante con Euronext Sarà presentata un’offerta non vincolante per Borsa Italiana in collegamento con il processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group

«Il Consiglio di amministrazione di Cdp e Cdp Equity hanno deliberato di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un’offerta non vincolante per Borsa Italiana in collegamento con il processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group». Lo si legge in una nota Cdp.

Euronext conferma «di essere attualmente in discussione con Cassa Depositi e prestiti per presentare una offerta a Lse Group per l'acquisizione delle attività e degli asset operativi chiave di borsa italiana». Lo comunica Euronext in una nota precisando che «ulteriori annunci saranno fatti se e quando sarà appropriato».