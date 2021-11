Borsa Italiana al centro di Euronext: più sinergie, a Roma tutto il clearing

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un piano molto centrato sull’Italia quello che ieri il ceo di Euronext, Stéphane Boujnah, e il cfo Giorgio Modica hanno presentato, non a caso, in Piazza Affari a Milano. Partendo da ricavi proforma 2020 di 1,352 miliardi (inclusa già Borsa italiana) l’obiettivo al 2024 è di realizzare una crescita media annua tra il 3% e il 4% e di aumentare l’Ebitda tra il 5% e il 6% di media annua rispetto ai 789 milioni iniziali. Gli investimenti vengono confermati tra il 3% e il 5% dei ricavi, mantenendo per...