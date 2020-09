Vendita di Borsa italiana: Lse in trattativa esclusiva con Euronext, Cdp e Intesa Lse considererebbe la vendita della borsa italiana come parte dei rimedi normativi necessari per cancellare il suo acquisto da 27 miliardi di dollari di Refinitiv di Antonella Olivieri

Il London Stock Exchange Group è in trattativa esclusiva con Euronext nell'ambito della vendita di Borsa Italiana.

Il destino di Borsa italiana e di Mts (il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato) ha una valenza politica (in senso lato) e non solo di puro business. Il Governo italiano non poteva disinteressarsi della futura collocazione nel contesto internazionale di mercati che sono centrali per il ruolo di finanziamento alle imprese e per la gestione del debito pubblico. Così ha fatto una scelta di campo, con Cdp equity che ha trattato con Euronext (il listino federale centrato oggi su Parigi) onorevoli condizioni di ingresso nel circuito.

Non solo la presidenza della holding sarebbe assegnata a un esponente italiano, ma l'intera filiera di Borsa Spa – che comprende anche Cassa di compensazione e garanzia – sarebbe industrialmente valorizzata, sia perché il gruppo ne ha bisogno sia perché Piazza Affari diventerebbe il principale contributore ai ricavi di Euronext, che scalerebbe le classifiche avvicinandosi a Zurigo. Così persino l‘ultraliberista Londra ne ha dovuto tener conto, concedendo l'esclusiva a Euronext per trattare su Borsa italiana. Mossa a sorpresa, visto che l'agenda ufficiosa prevedeva per fine mese un giro di offerte vincolanti al quale avrebbero partecipato anche le altre piazze che si erano già fatte avanti, e cioè Deutsche Boerse (Francoforte) e Six (Zurigo).

«Non c'è nessuna certezza che le trattative sfocino in una transazione», ha messo cautelativamente le mani avanti il London Stock Exchange, che aveva rilevato il gruppo Borsa italiana a fine 2007 per 1,6 miliardi. Ma in più l'Lse ha precisato che «ogni potenziale vendita dipenderà dal risultato dell'esame da parte della Commissione europea sull'operazione con Refinitiv». La Borsa di Londra, la cui priorità è mandare in porto la fusione da 27 miliardi di dollari con l'ex unità dati di Thomson Reuters, si è tenuta perciò le mani libere, lasciando aperta l'opzione di cedere anche solo una parte del gruppo: l'asset più critico sotto il profilo antitrust è Mts, e in particolare il segmento BondVision che è in sovrapposizione con un analogo listino di Refinitiv.