Borsa, Europa fiacca con occhi su Medio Oriente e Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee archiviano definitivamente le brillanti performance di inizio novembre e viaggiano fin dalle prime battute in territorio negativo in linea con quanto fatto lunedì e martedì. Il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, l'IBEX 35 di Madrid e il DAX 40 di Francoforte segnano le performance peggiori, mentre reggono meglio l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. A quasi una settimana dallo stop ai rialzi dei tassi deciso della Federal Reserve, sui mercati tornano a pesare i timori sul conflitto in Medio Oriente. C’è anche attesa per gli interventi che farà il presidente della Fed, Jerome Powell nelle giornate di mercoledì e giovedì.

In Europa intanto prosegue la stagione delle trimestrali: in particolare in Italia da segnalare i conti di Mps che ha visto un utile netto del terzo trimestre balzare a 310 milioni, mentre nei nove mesi si è attestato a 929 milioni. Oltreoceano da registrate la performance positiva di Wall Street con lo S&P 500 che ha registrato la settima seduta in rialzo consecutiva e il Nasdaq Composite l’ottava: per entrambe, si tratta della serie positiva più lunga dal novembre 2021, grazie soprattutto ai titoli tecnologici, spinti dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro.

A Milano giù Bpm e le banche, ancora segno meno per Cnh

Venendo ai titoli a Piazza Affari, giù il comparto bancario. Banca Mps scende nonostante i conti positivi del terzo trimestre e dei 9 mesi. Performance negativa anche per Banco Bpm arrivata a perdere quasi il 4% pur avendo segnato un utile record nei 9 mesi. In rosso anche Unicredit e Intesa Sanpaolo. Segno meno anche per Telecom Italia, nel giorno in cui si riunisce il Cda per l’approvazione dei conti. Prosegue il calo di Cnh Industrial in scia ai conti dei nove mesi e il taglio della guidance per il 2023. Segno opposto per Enel dopo l’annuncio di aver migliorato le guidance per il 2023.

Spread in lieve rialzo, ma sotto 190 punti

Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si attesta a 189 punti base, un punto in più rispetto al riferimento precedente. Prosegue il trend di flessione del rendimento del BTp decennale benchmark, al 4,54% dal 4,55% della vigilia.

Euro stabile, petrolio e gas in rialzo

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro si attesta a 1,06767 (1,0689 ieri in chiusura), l’euro/yen resta sui 160,9375 (ieri in chiusura 160,836). Per quanto riguarda il petrolio il Brent gennaio tratta a 81,75 dollari al barile e il Wti dicembre a 77,37 dollari al barile. Gas in rialzo del 3,7% a 46,5 euro al Megawattora.