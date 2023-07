Borsa, Europa in cauto rialzo in scia a Wall Street e Asia. Occhi su verbali Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta brillante, con i mercati incoraggiati dal rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, le Borse europee aprono in cauto rialzo. Sostegno arriva da Wall Street, che alla vigilia ha terminato in netto rialzo, con lo S&P 500 al massimo da aprile 2022, e dalle piazze asiatiche, dove Hong Kong sale di oltre 2 punti e Tokyo ha terminato in aumento dell'1,49%. In attesa di nuovi indicato macroeconomici (in Usa sono in arrivo numeri sul lavoro e sui prezzi alla produzione), in Europa l'attenzione è catalizzata dalla riunione dell'Eurogruppo e, soprattutto, dai verbali dell'ultima riunione della Bce, utili per avere indicazioni sulle prossime mosse dell'Eurotower, anche se sembra probabile che prosegua sulla via di una strategia aggressiva. Questo mentre sta per iniziare la stagione delle trimestrali, che negli Stati Uniti entra nel vivo domani con le prime grandi banche.

Così gli indici, che cercano la quinta seduta di aumenti consecutiva, partono con il piede giusto: Milano, dopo avere chiuso ieri sui massimi del 2023 e a livelli che non si vedevano da settembre 2008, vede il FTSE MIB in rialzo. Cresce anche il CAC 40 di Parigi dopo il dato sull'inflazione (+0,2% su base mensile e +4,5% anno su anno, a passo più lento rispetto al +5,1% di maggio). Guadagnano anche il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Più indietro Londra, sulla parità.

A Milano spiccano Moncler e Telecom

Per quanto riguarda i titoli, tra le migliori del Ftse Mib si piazzano Moncler e Telecom It Rsp che ha collocato con successo un bond da 750 milioni di euro con scadenza di cinque anni. Il listino principale prosegue senza scossoni, con Recordati e Azimut in luce eCnh Industrial in coda. Rallenta la corsa di Stmicroelectronics, tra le migliori alla vigilia e in attesa dei conti. Saranno pubblicati a fine mese e gli analisti prevedono che proseguirà il trend positivo, con una conferma delle guidance.

Tokyo chiude positiva rinfrancata da inflazione Usa

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo rinfrancata dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti, in netto calo, che lascia presagire un rallentamento della stretta monetaria in corso da parte della Fed. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida chiude in rialzo dell'1,5% a 32.419,33 punti. Tra i titoli, in rialzo SoftBank dopo l'indiscrezione del Financial Times secondo la quale il colosso Usa dei semiconduttori, Nvidia, è in trattative per diventare azionista di riferimento di Arm, lo specialista britannico di microprocessori attualmente di proprietà di SoftBank, e che dovrebbe fare ritorno introdotto in borsa tra pochi mesi. Inizialmente Nvidia intendeva acquistare Arm, ma questa mega acquisizione era andata in pezzi all'inizio del 2022 a causa di eccessivi ostacoli normativi. Anche altri giganti della tecnologia come Intel sarebbero in corsa per prendere quote di Arm.

Dollaro prosegue debole, poco mosso il petrolio, scende il gas

Sul valutario, prosegue la fase di debolezza del dollaro, che ieri è scivolato al minimo in 15 mesi sull'euro dopo il dato sull'inflazione e al minimo da metà maggio sullo yen: l'euro passa di mano a 1,1141 dollari (1,10 al closing precedente) e a 154,35 yen (153,84), mentre il cambio dollaro/yen è a 138,567. Poco mossi i prezzi del petrolio: i future del Wti agosto salgono dello 0,2% a 75,9 dollari al barile, quelli del Brent settembre dello 0,3% a 80,31 dollari. In discesa anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam: i contratti agosto, dopo avere segnato una prima posizione a 27,1 euro al megawattora, scendono del 3,3% a 25,76 euro.