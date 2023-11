Borsa, Europa cauta. A Milano bene Stellantis e i titoli Oil

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole24Ore Radiocor) Le Borse europee sono all'insegna della cautela, quando Tokyo è rimasta chiusa per festività, come saranno ferme le negoziazioni a Wall Street che celebra il giorno del Ringraziamento. Il Vecchio Continente attende una serie di dati macroeconomici tra cui gli indici Pmi manifatturiero e servizi (domani in arrivo quelli giapponesi e statunitensi), previsti ancora in contrazione e fondamentali per capire l’entità del rallentamento ciclico delle principali economie. In questo contesto a Milano il FTSE MIB, viaggia in territorio positivo, seguita da Francia (CAC 40) e Francoforte (DAX 30).

Intanto, dopo che nel suo intervento di martedì a Berlino la presidente della Bce Christine Lagarde ha frenato gli entusiasmi sulla fine della stretta monetaria, ricordando che «c’è ancora strada da fare» e che l’istituto potrà «agire ancora se vedremo il rischio di non raggiungere il nostro target di inflazione», oggi saranno pubblicati i verbali della riunione di ottobre della banca centrale, mentre si guarda alle decisioni delle banche svedese, turca e sudafricana. Sempre sul fronte della politica monetaria da registrare le parole del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, secondo cui sull’inflazione «siamo sulla strada giusta e nei prossimi 12-15 mesi raggiungerà il nostro obiettivo», ossia quello di attestarsi sotto la soglia del 2%.

A Milano bene Stellantis e i titoli Oil

Venendo ai singoli titoli a Piazza Affari, sale Leonardo - Finmeccanica dopo che in un’audizione alla commissione Difesa della Camera il condirettore generale Mariani ha

confermato la ricerca di alleanze nel settore degli armamenti terrestri (carri armati e veicoli

blindati) che inducono a pensare alla tedesca Rheinmetall e alla franco-tedesca KNDS (che controlla Nexter e Krauss-Maffei Wegmann. Ipotizzato un modello come quello di successo di MBDA (alleanza europea per la produzione di missili con tre partners). Occhi puntati su Stellantis che ha siglato un accordo con Dongfeng Motor International, una consociata di Hong Kong della cinese Dongfeng Motor Group Company, hanno confermato di aver stipulato un accordo in base al quale il colosso dell’automotive riacquisterà 50 milioni di azioni ordinarie (1,58% del capitale Stellantis prima della cancellazione delle azioni riacquistate) da Dongfeng, per un importo complessivo di circa 934 milioni di euro. Restando in casa Agnelli/Elkann la Juventus Fc riunisce l’assemblea ordinaria sul bilancio e quella straordinaria sulla riduzione del capitale per perdite, sull’aumento di capitale a pagamento e sul raggruppamento delle azioni. Bene i titoli Oil con Saipem e Tenaris in vetta al Ftse Mib. Sul comparto bancario l’attenzione resta sempre su Banca Mps, dopo la cessione da parte del Mef del 25% del capitale, azioni che riapre il capitolo del risiko bancario; sul lusso occhi su Moncler dopo l’accordo quinquennale in esclusiva con Essilorluxottica.

Petrolio ancora giù

Frena ancora il prezzo del petrolio, dopo il l tonfo della vigilia che ha portato il greggio a cedere fino al 4%. A causare il calo il rinvio della riunione dell’Opec+ al 30 novembre (inizialmente prevista per domenica 26 novembre). Il future gennaio sul Wti è in flessione dello 0.73% a 76,54 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent a 81,27 dollari (-0,82%). In rialzo il gas naturale ad Amsterdam a 46,4 euro al megawattora (+4%). Sul valutario, l’euro recupera a 1,09 dollari (da 1,086 al closing precedente) e vale 162,6 yen (da 161,68).

Rimbalzo dell'Asia

Tornando all’Estremo Oriente, l’Asia rimbalza, nella penultima giornata della settimana. L’indice Composite di Shanghai guadagna lo 0,60%, a 3.061,86 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,82%, a quota 1.921,43. Siamo intorno ai massimi intraday. La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo: l’indice Hang Seng cede lo 0,31%, scivolando a 17.680,05 punti. Anche le piazze della Cina continentale tornano agli scambi in calo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,06%, a 3.041,68 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,13%, scivolando a quota 1.903,31.