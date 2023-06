Borsa, Europa cauta in attesa di Powell. Uk, inflazione oltre le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si profila un avvio di giornata senza acuti per le Borse europee, che attendono l’avvio della due giorni di audizioni del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso Usa. Gli investitori cercheranno di capire se l’istituto centrale americano prevede di tornare ad alzare i tassi a luglio e se, in quel caso, si tratterà dell’atto conclusivo della stretta di politica monetaria o se invece si dovranno mettere in conto nuovi incrementi. I future sull’Eurostoxx 50 segnano +0,2%, mentre i contratti sul Ftse Mib milanese sono invariati. Sono intanto deboli i principali indici asiatici, delusi dal mancato annuncio di nuovi interventi di stimolo all’economia da parte di Pechino.

In controtendenza Tokyo, che ha chiuso in progresso dello 0,6%. Sul mercato valutario, euro/dollaro poco mosso a 1,0911 da 1,0905 ieri in chiusura. Debole lo yen, indicato a 154,90 per un euro (da 154,18) e 141,95 per un dollaro (141,37). Sul fronte dell’energia, tenta di recuperare terreno il prezzo del petrolio: il future agosto sul Wti sale dello 0,46% a 71,52 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent guadagna lo 0,26% a 76,10 dollari. In calo del 3,8% a 37,2 euro per megawattora, infine, il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Per quanto riguarda la congiuntura, non si arresta l’aumento dell’indice del prezzi al consumo nel Regno Unito. A maggio l’inflazione è cresciuta dell’8,7% rispetto a un anno fa: il dato, uguale a quello del mese precedente, è oltre le attese degli economisti che si fermavano all’8,4%. L’inflazione core, che tra l’altro esclude i prezzi volatili dell’energia, ha accelerato al 7,1% (dal 6,8%), oltre le previsioni che la davano stabile.

Hong Kong apre la seduta in territorio negativo sempre in scia alle perdite di Wall Street alla vigilia dell’audizione dinanzi al Congresso americano da parte del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell: l’indice Hang Seng cede nelle battute iniziali l’1,54%, scivolando a 19.305,24 punti.

Quanto alle piazze cinesi, l’apertura è sempre negativa: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,35%, a 3.229,04 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,26%, scivolando a quota 2.075,08.