Borsa, Europa verso avvio debole. Cina: il surplus sale a 68,39 mld $, +0,5% l’export

Correzione in vista per le Borse europee: i listini continentali si avviano ad aprire la seduta in rosso sulla scia della flessione di Wall Street e dopo i recenti rialzi, che hanno portato gli indici a ritoccare i massimi. Gli investitori attendono la pubblicazione, domani, dei dati sul mercato del lavoro statunitense, sperando di ricavarne conferme sulla fine del ciclo restrittivo della politica monetaria americana. Sul fronte delle banche centrali, occhi puntati sul Giappone, dove la BoJ potrebbe porre fine già questo mese all’attuale politica di tassi negativi.

La Borsa di Tokyo ha perso così l’1,8%, mentre l’indice Msci della regione Asia-Pacifico cede lo 0,8%, riflettendo i dati ancora stagnanti sul commercio cinese e portando a -1,9% la performance di dicembre dopo il +7,3% di novembre. Tornando agli indici europei, il Ftse Mib di Piazza Affari, che ha più volte ritoccato i massimi dal 2008, si prepara ad aprire in calo dello 0,36%, mentre i future sull’Eurostoxx 50 cedono lo 0,47%. Tenta di recuperare terreno il petrolio dopo essere scivolato ai minimi da sei mesi: il future gennaio sul Wti sale dello 0,5% a 69,73 dollari al barile, mentre la consegna febbraio per il Brent segna +0,4% a 74,60 dollari. In calo dello 0,3% a 39,2 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Sul valutario, infine, l’euro scivola a 1,0769 dollari da 1,0787 ieri in chiusura. Le scommesse sulla BoJ sostengono lo yen, indicato a 157,13 per un euro (da 158,87) e 145,87 per un dollaro (147,29). In base all’andamento degli swap overnight una stretta da parte della Banca centrale del giappone nel vertice di dicembre è considerata probabile al 45%: solo due giorni fa le chance erano ferme al 3,5%.

La Borsa di Tokyo chiude in calo, dopo il ritracciamento degli indici azionari Usa, e in attesa dei dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti: l’indice Nikkei cede l’1,76% a 32.858 punti. In apertura il ribasso era dello 0,85% a quota 33.160,73, e una perdita di 285 punti. Hong Kong apre la seduta in territorio negativo in scia alle perdite di Wall Street: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,53%, scivolando a 16.376,44 punti. Poco mosse le piazze della Cina continentale, appena sotto la parità: l’indice Composite di Shanghai segna nelle prima battute una flessione dello 0,11%, a 2.965,65 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,13%, a quota 1.852,72.

A livello congiunturale la Cina registra a novembre un surplus commerciale di 68,39 miliardi di dollari, in rialzo sui 66,49 miliardi dello stesso mese del 2022 e ben oltre i 58 miliardi stimati alla vigilia dagli analisti. I dati, diffusi dalle Dogane cinesi, beneficiano di un export tornato a sorpresa positivo - per la prima volta in 7 mesi - grazie alla frazionale crescita dello 0,5% contro attese a -1,1%, mentre l’import cede lo 0,6% a fronte di previsioni pari a +3,3%. Le esportazioni cinesi sono cresciute leggermente a novembre, interrompendo la striscia di serie di sei cali mensili consecutivi: +0,5% su base annua (a 291,93 miliardi di dollari) contro il -6,4% di ottobre.