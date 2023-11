Powell frena le Borse europee mentre Piazza Affari aspetta Fitch. Bene Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha sottolineato di non essere sicuro che la posizione della banca centrale americana sia sufficiente per riportare l'inflazione al target del 2%, consigliano cautela agli investitori: i listini azionari Usa ieri hanno interrotto la serie positiva più lunga degli ultimi due anni e le Borse europee sono tutte in generale ribasso. Vendite anche sui titoli di Stato, con un conseguente incremento dei rendimenti. Perde quota così il FTSE MIB milanese, mentre il mercato attende il verdetto di Fitch sul rating del nostro Paese (al momento a BBB con outlook stabile).

Buona domanda e rendimenti in calo nell'asta sui BTp

Il Tesoro, intanto, ha ottenuto una buona domanda e rendimenti in calo per l'odierna asta di BTp. Assegnata in particolare la settima tranche del BTp a 3 anni per 3 miliardi a fronte di una richiesta pari a 4,618 miliardi. Il rendimento è sceso di 18 centesimi attestandosi al 3,75 per cento. Collocata anche la quinta tranche del BTp a 7 anni: a fronte di richieste per 3,006 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2 miliardi mentre il rendimento, in calo di 15 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 4,21%. Collocata poi la decima tranche del BTp a 15 anni per 1,5 miliardi (richieste per 2,18 miliardi) con un rendimento lordo del 4,84% e la 26ma tranche del BTp a 15 anni off-the-run scadenza per 1,5 miliardi a fronte di una domanda pari a 2,445 miliardi, con un rendimento lordo del 4,07%. Infine sulla durata a 30 anni il Tesoro ha emesso la sesta tranche del BTp scadenza 2053 per 1 miliardo (domanda per 1,784 miliardi) con un rendimento pari al 5,05%.

Sul fronte macro, il Pil del Regno Unito non ha mostrato alcuna crescita nel terzo trimestre dopo un aumento dello 0,2% nel periodo precedente, mentre oggi sono attesi i dati sulla produzione industriale dell’Italia. L’agenzia Dbrs ha poi tagliato il rating della Cina a A da A (high) con trend stabile, notando che il «downgrade riflette la valutazione sul deterioramento di bilancio e sulle sfide di crescita strutturale che l’economia si trova ad affrontare. Dbrs ritiene che la debolezza del settore immobiliare, l’invecchiamento demografico e le elevate tensioni con gli Stati Uniti si tradurranno in una più bassa crescita economica nel medio termine».

Bene Leonardo, tengono le banche. Diageo affonda a Londra

Tornando ai titoli di Piazza Affari, Leonardo - Finmeccanica beneficia della pubblicazione dei conti trimestrali e del giudizio positivo degli analisti. Debole invece Pirelli & C dopo il rinvio dell'aggiornamento del piano industriale a causa del contesto economico incerto. Vendite anche su Moncler, Cnh Industrial e Davide Campari. Tengono le banche, sostenute dalla prospettiva di tassi di interessi elevati per un periodo di tempo prolungato. Il settore è anche sotto i riflettori dopo la pubblicazione di una serie di trimestrali tutte superiori alle previsioni del mercato. Si mette in luce in particolare Banco Bpm, ma salgono anche Bper e Unicredit. Acquisti infine su Unipol a valle dell'annuncio dei dati di bilancio.

Nel resto d'Europa il colosso degli alcolici Diageo affonda a Londra dopo il taglio della guidance sul 2023 a causa del rallentamento della performance in America Latina e nei Caraibi.