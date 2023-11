Piazza Affari consolida il rally. Tim sull'ottovolante dopo l'ok a Kkr per la rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano di consolidare i guadagni dell’ultima settimana, la migliore da marzo, confidando in banche centrali più accomodanti dopo i dati peggiori delle attese sul mercato del lavoro americano. La prospettiva che la Federal Reserve lasci i tassi invariati nel meeting di dicembre, considerata probabile al 57,6% un mese da e al 74,4% solo una settimana fa, è quotata ormai a oltre il 90% in base ai future sui Fed Funds. Restano sui minimi i rendimenti dei Treasury decennali che, pur risalendo leggermente, si mantengono sotto il 4,7% ai livelli di metà settembre. Tornando in Europa, il Ftse Mib milanese è così in moderato rialzo, in linea con gli altri principali indici del Vecchio Continente. Tra i titoli di Piazza Affari, occhi puntati su Telecom Italia, protagonista di una mattinata ad alta volatilità dopo che il cda ha approvato la vendita della rete a Kkr, mossa giudicata illegittima dall'azionista francese Vivendi. Partito in deciso rialzo, il titolo del gruppo delle tlc è poi scivolato in coda al listino.

Sul fronte macro, nell'Eurozona l'attività economica è rallentata in ottobre. L'indice Pmi composito è infatti sceso a 46,5 punti dai 47,2 di settembre, con l'indicatore del settore servizi in discesa a 47,8 punti da 48,7. Entrambe le letture sono in linea con le previsioni del mercato. Nel dettaglio dei singoli Paesi, in Italia l'indice Pmi dei servizi è sceso più delle attese a 47,7 punti da 49,9 (indice composito a 47 da 49,2) e in Germania a 48,2 da 50,3 (a 45,9 da 46,4 il composito), mentre si è mossa in controtendenza la Francia, con un Pmi servizi a 45,2 punti dai 44,4 di settembre (a 44,6 da 44,1 il composito).

Spread in rialzo a 187 punti, sale il petrolio

Sull'obbligazionario è in netto rialzo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è a 187 punti base, in aumento rispetto ai 180 punti della chiusura di venerdì. In deciso progresso anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,55% dal 4,44% di venerdì sera.

Sul mercato valutario, il dollaro resta debole sui minimi da metà settembre a 1,0741 per un euro da 1,0736 venerdì in chiusura. Il biglietto verde vale anche 149,59 yen (da 150,38), mentre l’euro/yen è a 160,67 (da 160,31). In rialzo il prezzo del petrolio dopo che Arabia Saudita e Russia hanno confermato i tagli volontari della produzione fino alla fine dell’anno. Il future dicembre sul Wti sale dell’1,07% a 81,37 dollari al barile, mentre la consegna gennaio sul Brent guadagna lo 0,92% a 85,67 dollari.

Tokyo chiude in rally, Nikkei +2,4%

La Borsa di Tokyo, intanto, ha chiuso la seduta con un deciso rialzo, incoraggiata dagli ultimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che sono in linea con l'idea di un atterraggio morbido dell'economia americana auspicato dalla Fed. L'indice Nikkei ha guadagnato il 2,37% a 32.708,48 punti, mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato l'1,64% a 2.360,46 punti. La creazione di posti di lavoro è rallentata più del previsto nel mese di ottobre negli Stati Uniti, secondo i dati ufficiali pubblicati venerdì scorso, e il tasso di disoccupazione nel paese è leggermente aumentato. Questo rallentamento del mercato del lavoro è considerata una buona notizia per gli investitori, che sperano che questo contesto incoraggi la Federal Reserve a interrompere il ciclo di stretta monetaria.Guardando ai titoli, a Tokyo è stata una seduta positiva soprattutto per auto e semiconduttori. Toyota ha guadagnato il 3,11%, Honda il 3,05%, Nissan il 2,01% e Suzuki il 2,79%. Per quanto rigaurda gli operatori giapponesi del settore dei semiconduttori Renesas è salita dell'8,85%, Advantest dell'8,15% e Tokyo Electron del 2,13%.