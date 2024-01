Borsa, Europa debole con un occhio a Davos. Germania, inflazione annua a +3,7%

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in territorio negativo le Borse europee all’indomani di una seduta fiacca che ha visto ferme le contrattazioni a Wall Street per la festività del Martin Luther King day. Prosegue il Forum internazionale di Davos, che terminerà il 19 gennaio, dove mercoledì è in programma l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Continua, inoltre, la stagione delle trimestrali: saranno alla prova dei conti i colossi bancari Usa, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Villeroy (Bce): «La prossima mossa sarà un taglio»

Intanto, il governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau ha detto che "è troppo presto per dichiarare vittoria, il lavoro non è terminato anche se la nostra manovra di stretta ha avuto più successo di quanto avevamo previsto un anno fa qui a Davos».Villeroy ha sottolineato che i tassi «non dovrebbero essere» più alti del livello attuale e ha aggiunto che «la prossima mossa sarà un taglio, probabilmente quest'anno».



Ieri il collega austriaco Robert Holzmann, a margine del Forum, ha lasciato intendere che la Bce potrebbe sfidare le aspettative del mercato e rimandare l’avvio dei tagli dei tassi di interesse per tutto il 2024: «Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli – ha detto - tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane punta nella direzione opposta, quindi potrei addirittura non prevedere alcun taglio quest’anno». Mario Centeno, governatore della Banca del Portogallo e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), in un’intervista a CNBC presso il World Economic Forum di Davos, sottolinea: «Puntiamo all’inflazione a medio termine, non all’inflazione di febbraio, e la traiettoria è molto positiva in questo momento». A Davos sta andando insomma in scena una vera e propria sfida tra falchi e colombe della Bce: dopo l’austriaco Robert Holzmann, secondo il quale potrebbe non esserci alcun taglio dei tassi nel 2024, Centeno rassicura sulla traiettoria dell’inflazione.

Germania: +0,1% mensile inflazione dicembre, +3,7% annuo

In Germania i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1% mensile a dicembre e del 3,7% annuo. E' la lettura finale diffusa dall'ufficio federale di statistica. Il dato è in linea con le previsioni degli analisti. A novembre i prezzi al consumo erano calati dello 0,4% mensile segnando invece +3,2% annuo.



Tokyo frena dopo il rally di inizio anno

Frena la Borsa di Tokyo che nelle ultime sedute ha toccato i massimi dal 1990. L'indice Nikkei, protagonista di un rialzo superiore al 6% nel primo scorcio del 2024, ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,79% a 35.619 punti mentre il Topix è sceso dello 0,82% a 2.503,98 punti. La flessione è stata comunque limitata da una valuta giapponese ancora debole con il cambio tra dollaro e yen ai massimi da inizio dicembre a quota 146.