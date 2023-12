Borsa, Europa incerta con occhi su banche centrali. Oro e Bitcoin da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo avere archiviato con il segno più la prima seduta di dicembre, le Borse europee provano a ripartire con il piede giusto, anche se in avvio prevale l'incertezza. Nelle prime battute sono poco mossi il FTSE MIB Mib di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte. In calo il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Il rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona e negli Stati Uniti incoraggia gli investitori, che puntano a su un taglio dei tassi nel 2024, ma la linea del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, resta prudente, nella convinzione che sia prematuro dire con certezza che l’aumento dei tassi è concluso. Da capire quale sarà la posizione della Bce: indicazioni utili potranno arrivare dalle parole della presidente Christine Lagarde, nel pomeriggio. Intanto, le borse asiatiche sono contrastate, nel giorno in cui arriva la notizia del rinvio all’anno prossimo dell’udienza sulla liquidazione di Evergrande, il colosso immobiliare schiacciato dai debiti. Tokyo ha finito a -0,6%, con le vendite concentrate sul settore che più dipende dalla sostenibilità dell’export, a seguito della rivalutazione dello yen.

Loading...

Milano senza spunti, ancora bene Mps, in coda i petroliferi

Per quanto riguarda i titoli, il Ftse Mib è partito senza grandi scossoni: tra le migliori si piazzano Nexi e Banca Mps, ancora sugli scudi dopo il +1,3% delle prime battute. In coda i petroliferi (in particolare Saipem, Tenaris ed Eni) e l'automotive (in particolare, Pirelli & C, Cnh Industrial, Ferrari). Fuori dal listino principale accelera Casta Diva Group, dopo la pubblicazione del piano al 2026, e sprint anche per Officina Stellare, dopo il contratto con l'americana Photo-Sonics per un progetto con la Difesa Usa.

Spread poco mosso, rendimento decennale in lieve rialzo

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund che nella prima seduta della settimana è in frazionale rialzo rispetto alla chiusura di venerdì scorso con i rendimenti dei bond dell'area euro poco mossi dopo i forti cali della scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco viene indicato a 175 punti base dai 174 punti di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è in lieve rialzo al 4,12%, dal 4,10% dell'ultimo closing che era il livello più basso dallo scorso mese di agosto.

Euro torna sotto 1,09 dollari, in calo gas naturale e petrolio

Sul valutario, l’euro si indebolisce e torna sotto la soglia di 1,09 dollari, passando di mano a 1,086 (1,098 venerdì). Il cambio euro/yen è a 159,407 (da 161,43 venerdì), mentre quello dollaro/yen è a 146,74. Da segnalare che Bitcoin è volato a nuovo record superando la soglia dei 40.000 dollari. Record anche per l’oro, che ha superato la soglia dei 2.100 dollari l’oncia (massimo a 2.135,02 dollari) e il precedente massimo stabilito nel 2020 durante la pandemia. Infine, il gas naturale scambiato ad Amsterdam è in calo del 3,89% a 41,8 euro al megawattora e il petrolio è in discesa (-0,85% a 73,44 dollari al barile il Wti gennaio, -0,86% a 78,2 dollari il brent febbraio).