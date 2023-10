Borse europee in rialzo. Occhi sull’inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Le Borse europee danno il via agli scambi in rialzo, confermando il trend positivo delle ultime due sedute. Piazza Affari sale di oltre mezzo punto percentuale, così come il Cac 40 di Parigi che recupera dopo le perdite della vigilia determinate dal tracollo dei big del lusso. Girano in positivo anche Francoforte e Madrid.

Oggi gli occhi degli investitori sono puntati sul dato dell’inflazione americana a settembre che avrà un peso sulle decisioni della Fed, che - secondo i verbali dell’ultima riunione diffusi ieri– mostra una divisione tra i funzionari sul futuro del rialzo dei tassi. Una lettura al ribasso dei dati potrebbe avvalorare l’ipotesi di una allentamento della stretta monetaria.

Intanto i mercati asiatici sono in rialzo con Tokyo che ha chiuso con un +1,75%. Sullo sfondo restano i timori per lo sviluppo del conflitto israelo-palestinese e per la congiuntura economica, con l’Italia in particolare sorvegliata speciale sui conti pubblici. Sul mercato valutario il dollaro si indebolisce lievemente con il cambio sull’euro a 1,063 (1,0619 ieri in chiusura) mentre il prezzo del petrolio continua a calare con il Brent Dicembre a 85,44 dollari al barile (-0,44%) e il Wti Novembre a circa 83 dollari (-0,60%). Il gas scende dello 0,8% a 45,7 euro al megawattora.

Tokyo in deciso aumento, traina il comparto tecnologico

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in sostenuto aumento, trainata dagli acquisti sul comparto tecnologia, con gli investitori che guardano alle indicazioni dall’inflazione negli Stati Uniti, in vista della riunione di fine mese della Federal Reserve. In chiusura l’indice di riferimento Nikkei segna un progresso dell’1,75% a quota 32.494,66, e un incremento di 558 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si va nuovamente svalutando sul dollaro, a un livello di149,10, e a 158,50 sull’euro.

Bene anche la Cina. La Borsa di Hong Kong apre la seduta con forti guadagni: l’indice Hang Seng sale del 2,04% nelle prime battute, portandosi a 18.258,26 punti. Le piazze cinesi continentali aprono la seduta con buoni guadagni: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,74%, a 3.101,71 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,48%, a quota 1.915,98.