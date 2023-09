Borsa, l’Asia parte positiva sulla scia di Wall Street. Cina: produzione a +4,5%, vendite a +4,6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l’accelerazione degli indici azionari statunitensi e sulla base delle nuove indicazioni dall’economia cinese, con i dati dal mercato del lavoro e le vendite al dettaglio. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,74% a quota 33.412,37, aggiungendo 244 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 147,30, mentre si apprezza a 156,80 sull’euro.

Anche la Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, sempre in scia ai guadagni di Wall Street: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,59%, a 18.154,01 punti. Piazze cinesi in leggero rialzo: l’indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,23%, a 3.133,59 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,17%, a quota 1.920,29.

Intanto, lato congiunturale, la produzione industriale in Cina è salita ad agosto oltre le attese, a +4,5% annuo, mentre le vendite al dettaglio hanno segnato un rialzo del 4,6%, battendo le stime degli analisti. I dati, diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, hanno incluso anche la disoccupazione urbana, scesa al 5,2% dal 5,3% di luglio, ai livelli più bassi degli ultimi 16 mesi. In rallentamento al +3,2% gli investimenti fissi dei primi 8 mesi del 2023, a fronte del +3,4% registrato a gennaio-luglio e al +3,3% atteso: male, infine, la componente immobiliare (-8,8%) a conferma di una crisi di settore ben lontana dalla soluzione.