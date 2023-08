Borsa, Europa in rosso dopo la scure di Fitch sugli Usa. A Milano scatta Iveco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta in calo, con il rallentamento del manifatturiero che ha messo il freno agli indici, le Borse europee vedono un'altra giornata complessa. I ribassi sono partiti dall'Asia (in rosso il NIKKEI 225 di Tokyo e lo HANG SENG di Hong Kong, mentre le piazze cinesi cedono l'1%), dopo che l'agenzia di rating Fitch ha tagliato il rating degli Stati Uniti da "AAA" a "AA+", una mossa che ha fatto infuriare la Casa Bianca e ha sorpreso gli investitori, nonostante la risoluzione della crisi del tetto del debito delle scorse settimane. Da capire come reagirà Wall Street, mentre restano sotto i riflettori le trimestrali e i numeri sull'occupazione nel settore privato americano. La stagione delle trimestrali prosegue anche in Europa e in Italia. Così è in calo il FTSE MIB di Milano, come il CAC 40di Parigi e il DAX 40di Francoforte. Sullo stesso passo l'IBEX 35 di Madrid e il FT-SE 100 di Londra.

A Piazza Affari scatta Iveco Group, ancora male le banche

A Milano prima dell'avvio sono arrivati i conti di Iveco Group, che ha visto salire utili e ricavi e ha rivisto al rialzo le guidance 2023. Attesa anche per i risultati di Telecom Italia, Ferrari, Bper e Banco Bpm, tutti in arrivo nel corso della giornata. In un Ftse Mib quasi tutto in "rosso", si salva Tenaris, che pubblicherà i conti dopo la chiusura di Wall Street. In coda ancora le banche (Banca Mediolanum, Banca Mps dopo essere scivolata fino a -5,3% nelle prime battute, e Intesa Sanpaolo). La peggiore è Finecobank, all'indomani dei conti, che comunque sono stati positivi. Giù anche Stellantis, con la diffusione dei dati sulle immatricolazioni di luglio alla vigilia (-0,3%, contro il +8,75% del mercato italiano nel complesso).

Petrolio e gas in rialzo, euro resta sotto quota 1,1 dollari

Il petrolio risale: i future del Wti settembre salgono dello 0,92% a 82,12 dollari al barile, quelli del Brent ottobre dello 0,9% a 85,68 dollari. I prezzi del gas scambiato ad Amsterdam sono in rialzo: i future settembre, dopo avere segnato una prima posizione a 27,42 euro al megawattora, crescono del 2,4% a 27,79 euro. Sul valutario, l'euro resta sotto quota 1,1 sul biglietto verde e passa di mano a 1,098 dollari (da 1,097 alla chiusura precedente). Vale anche 156,798 yen (da 156,85). Il cambio dollaro/yen vale 142,682.

Spread in lieve rialzo a 164 punti, rendimento 10 anni a 4,17%

Spread tra BTp e Bund poco movimentato in un quadro complessivamente stabile per i titoli di Stato dell'eurozona nonostante l'incertezza indotta dal taglio di rating degli Usa operato da Fitch. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 164 punti base, in aumento di 1 punto base rispetto alla chiusura precedente. Il rendimento del BTp decennale benchmark è al 4,17% dal 4,18% dell'ultima posizione.

Tokyo chiude in forte ribasso dopo 2 giorni di rally

Le azioni giapponesi hanno chiuso in forte ribasso in mezzo alla debolezza dei mercati asiatici, ritirandosi da un rally di due giorni e scivolando dai massimi di 30 anni, mentre il sentimento globale si è inasprito dopo che l'agenzia di rating Fitch ha inaspettatamente declassato il rating sovrano di primo livello degli Stati Uniti. Le operazioni di acquisto di obbligazioni da parte della Banca del Giappone sono rimaste al centro dell'attenzione, con lo yen che è scivolato a un nuovo minimo di tre settimane dopo che la banca centrale ha acquistato circa 2 miliardi di dollari di obbligazioni in un'operazione non programmata per contribuire ad arginare l'impennata dei rendimenti. Il NIKKEI 225 ha chiuso in calo a 32.707 punti.