Borsa, Europa in calo. I verbali Fed non rassicurano sulla fine della stretta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio in calo per le Borse europee con la Federal Reserve che vede rischi in aumento per l'inflazione che già è a livelli considerati inaccettabili. Dopo la chiusura in rosso di Wall Street - Dow Jones ha perso lo 0,52%, S&P 500 lo 0,76%, Nasdaq l'1,15% - anche i listini asiatici ripiegano e i principali indici del Vecchio Continente mostrano cali intorno a mezzo punto percentuale. Arretra anche il FTSE MIB di Milano. La pubblicazione dei verbali della comitato di politica monetaria della Fed, relativi alla riunione di fine luglio, apre a nuovi interventi sul costo del denaro anche se attualmente gli analisti non vedono rialzi dei tassi in arrivo nel mese di settembre. Nel calendario macroeconomico focus sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e sul superindice di luglio relativo all'economia americana.

A Piazza Affari vendite per Nexi, banche in parità

Le vendite sono trasversali ai diversi settori: è Nexi la peggiore seguita da titoli industriali come Prysmian, Interpump Group. Giù di circa un punto percentuale utility come Hera e A2a e i titoli del settore sanitario come Amplifon, Diasorin e Recordati. Si difendono le banche (Unicredit, Banco Bpm, Mediobanca) e in generale i finanziari che sono vicini alla parità.

Euro/dollaro sotto 1,09, petrolio e gas senza scosse

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro sta tornando nell'area di 1,09 dopo essere scivolato nella notte a 1,086 a causa delle posizioni della banca centrale Usa sull'inflazione: il rapporto tra le due monete segna 1,0883 da 1,0905 di ieri sera. Il cambio tra dollaro e yen si attesta a 146,33 (da 145,78). Euro/yen a 159,23 da 158,99. Prezzi dell'energia senza scosse: il greggio risale sia nel Brent ottobre a 83,8 dollari al barile (+0,4%) sia nel Wti settembre a 79,6 dollari (+0,3%); in Europa il gas naturale arretra dello 0,5% a 37,58 euro al megawattora.

Spread con Bund a 171 punti , redimento sale al 4,40%

Ancora in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 171 punti rispetto ai 170 punti dell'ultimo riferimento. Il rendimento del titolo italiano sulla scadenza di 10 anni continua a salire e segna 4,40% dal 4,34% del closing della vigilia.



Tokyo a -0,44%, pesano dati bilancia commerciale

Il mercato giapponese ha chiuso in ribasso, per la terza seduta consecutiva a causa della debolezza dei mercati asiatici. Il NIKKEI 225 ha chiuso in calo a 31.626 punti. Pesano sul sentiment degli investitori i dati sul deficit commerciale a luglio, con le esportazioni in calo per la prima volta dal 2021, trascinate da un forte calo verso la Cina. A luglio, le esportazioni sono diminuite dello 0,3% a 8.725 trilioni di yen e le importazioni sono diminuite del 13,5% a 8.804 trilioni, il primo calo delle esportazioni dal febbraio 2021, e la bilancia commerciale è tornata in deficit.