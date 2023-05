Borsa, vola l’economia del Giappone (+1,6%): Tokyo parte in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in rialzo, sostenuta dalla debolezza dello yen che dà slancio al settore export e malgrado la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,41% a quota 29.966,43 punti, ai massimi dal settembre 2021. Sul fronte dei cambi va avanti la fase di indebolimento della valuta nipponica sul dollaro, a un valore di 136,30; sull’euro a 148,20. Dal Sol Levante arrivano anche dati congiunturali. Cresce oltre le stime l’economia del Giappone a inizio anno, grazie alla progressiva accelerazione dei consumi nel settore dei servizi in scia alla riapertura delle frontiere post pandemia Covid-19 e nonostante il rallentamento dell’export.

Nel periodo tra gennaio e marzo il Pil ha registrato un aumento dello 0,4%, mentre su base annualizzata la crescita è dell’1,6%. Tra ottobre e dicembre la crescita era stata piatta, mentre su base tendenziale il Pil aveva segnato un’espansione di appena lo 0,1%. Per l’intero anno fiscale 2022 la terza economia mondiale è invece avanzata dell’1,2%. Si tratta del secondo aumento consecutivo. La spesa per consumi, che compone oltre la metà del prodotto interno lordo del Paese del Sol Levante, ha evidenziato un aumento dello 0,6% rispetto al +0,3% del trimestre precedente, mentre gli investimenti aziendali registrano un progresso dello 0,9%, smentendo le aspettative di una frenata.

La contrazione dell’export, pari al 4,2%, è pesata per lo 0,3% sulla crescita dell’economia tra gennaio e marzo. Secondo gli analisti, sebbene sia previsto un miglioramento dei consumi nel settore dei servizi, il rallentamento della domanda globale in particolare da Europa e Stati Uniti continuerà a limitare la tenuta della ripresa. In questo senso il potenziale di spesa generato dalla graduale ripresa dei turisti dalla Cina e le trattative in corso delle aziende nipponiche sugli aumenti salariali potrebbero rappresentare una chiave di svolta.

Le azioni cinesi sono scivolano, estendendo le perdite della sessione precedente che fa seguito ai deludenti dati economici di aprile, che hanno spinto alcuni economisti a rivedere al ribasso le previsioni di crescita del Paese. L’indice cinese delle blue-chip CSI300 ha perso lo 0,4% a mezzogiorno, mentre lo Shanghai Composite Index è sceso dello 0,2%. L’indice di riferimento Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,6%, mentre il China Enterprises Index ha perso lo 0,4%. Le altre azioni asiatiche sono rimaste sottotono e il dollaro ha oscillato intorno ai massimi di cinque settimane, mentre gli investitori sono apparsi poco propensi al rischio, con i colloqui sul tetto del debito degli Stati Uniti e una serie mista di dati economici a pesare sul sentiment.

