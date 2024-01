Borse, Europa negativa in attesa del lavoro Usa. A Milano giù il lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

(II Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee aprono in negativo nel giorno del report sul lavoro Usa di dicembre, cruciale per le future mosse della Fed, e dopo il leggero rialzo dell’inflazione registrato ieri in Germania e Francia. Un dato, quest'ultimo, che tuttavia secondo gli economisti non muta sostanzialmente le aspettative che i mercati si sono fatti sulla politica monetaria che adotteranno le banche centrali nell'anno in corso. Sotto questo aspetto le indicazioni che arriveranno questa mattina dai dati sull’inflazione dell’Italia e dell’intera Eurozona rappresentano un test importante.

Così viaggiano in calo il FTSE MIB a Milano, trascinato giù dal lusso, il CAC 40 a Parigi, il DAX 30 a Francoforte e il l'IBEX 35 a Madrid e l'AEXad Amsterdam. Il FT-SE 100 a Londra resiste in territorio positivo.

Occhi puntati su Apple e la disoccupazione Usa

Oltreoceano a Wall Street il Nasdaq ha registrato ieri il quinto calo di fila (-0,56%); il Dow Jones ha aggiunto 10,15 punti (+0,03%), lo S&P 500 è sceso di 16,13 punti (-0,34%). A pesare il secondo downgrade di Apple che ha aggravato ancora di più la già difficile settimana del titolo sulla Borsa americana: da inizio anno ha perso circa il 5% bruciando 170 miliardi di dollari. Sempre Oltreoceano gli occhi sono puntati sui dati della disoccupazione americana che potrebbero dare una indicazione più precisa sullo stato di salute del mercato del lavoro e di conseguenza potranno influenzare le scelte dei banchieri centrali.

Petrolio in rialzo

In salita il petrolio con il Wti marzo vicino ai 73 dollari al barile e il Brent che punta ai 78. In calo i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam poco sotto i 33 euro al megawattora. Sul valutario il cambio euro/dollaro scende leggermente, ma rimanendo sempre in area 1, 09.

Spread stabile sotto i 170 punti

Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund, che resta sotto quota 170, mentre sale il rendimento dei titoli. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari scadenza tedesco resta a 168 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark, che ieri ha segnato un'ultima posizione al 3,78%, si porta al 3,81%.