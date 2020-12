Borsa, per le piazze europee un avvio in rialzo, secondo i futures. A Tokyo pesa il ritorno della pandemia

Ma l’evento clou della settimana è stata la riunione della Federal Reserv di ieri, molto attesa dagli investitori per un eventuale aumento delle misure monetarie espansive anti-pandemiche. Le aspettative di una politica Usa fiscale e monetaria molto accomodante hanno indebolito ancora il dollaro e il cambio sull’euro si è inerpicato sopra quota 1,22.

Nei giorni scorsi i listini azionari hanno oscillato tra l’ottimismo per i vaccini e la preoccupazione per le conseguenze di chiusure ancora prolungate dell’attività economica. A questo, si aggiunge una dose di volatitlità dovuta alla risistemazione dei portafogli in vista del fine anno. Il Nasdaq, nonostante l’incertezza, ha toccato nuovi massimi storici.

Ieri gli indici Pmi che sono frutto di un sondaggio presso le imprese hanno sorpreso al rialzo nell’area euro, soprattutto per il settore della manifattura in Germania, grazie sempre alle esportazioni in Asia e in Cina..

Però il comparto bancario ha sofferto la decisione della Banca centrale europea di limitare ancora la distribuzione dei dividendi da parte degli Istituti di credito fino al 2021, con la raccomandazione di erogare al massimo il 15% degli utili del biennio, con un tetto pari a 20 punti base del ratio di capitale Cet 1.

Le obbligazioni hanno continuato a godere del sostegno degli acquisti delle autorità monetarie: il rendimento del BTp a 30 anni è sceso sotto l’1,4%, mentre quello del decennale sotto lo 0,5%, a meno di 105 punti base sopra il Bund tedesco di pari durata. Lo spread dunque si è ristretto ai minimi dell’aprile 2016. Tra gli altri periferici, anche il tasso del Bonos spagnolo a 10 anni nelle ultime sedute è scivolato in territorio negativo.