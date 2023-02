Borsa, per le prossime quotazioni in pole il solo prospetto in inglese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il prospetto in inglese per la quotazione piace alla comunità finanziaria e si prepara a giocare un ruolo da protagonista nella pipeline in costruzione che quest’anno dovrebbe rilanciare le ambizioni di Piazza Affari, colpita negli ultimi mesi da numerosi delisting. Dopo Eurogroup Laminations, che per prima lo ha utilizzato in occasione del suo recente sbarco a Piazza Affari, sarebbero pronte a sfruttare la possibilità di redigere un unico prospetto in inglese (anzichè un documento in italiano al...