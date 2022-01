Borsa, Leonardo corre grazie all’ottimismo su ricavi e margini per il 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In una seduta segnata dai ribassi per il FTSE MIB, il titolo Leonardo - Finmeccanica si distingue in positivo. A sostenerlo il fatto che, il 27 gennaio a mercati chiusi, la società abbia comunicato la previsione di chiusura del 2021 con ordini, ricavi ed ebita nella parte alta della guidance con un free operating cash-flow pari a circa 200 milioni di euro, circa il doppio rispetto alle stime originali. Più nel dettaglio, il consiglio di amministrazione ha completato l’analisi preliminare della performance attesa nel 2021, evidenziando «un’ottima performance nel corso dell’anno» e prevedendo di chiuderlo con risultati nella parte alta della guidance, grazie «all’ottima performance del business militare/governativo, al minor assorbimento di cassa nelle aerostrutture e alle azioni di efficientamento trasversali al gruppo». Ulteriori dettagli arriveranno con la presentazione dei risultati 2021, in calendario per il 10 marzo, quando saranno date anche le guidance per l'anno in corso.

Per analisti «indicazioni leggermente migliori delle stime»

«Le indicazioni sono leggermente migliori sia delle nostre stime (ordini 14 miliardi di euro, fatturato 14,14 miliardi ed Ebita 1,08 miliardi) sia di quelle del consensus (ordini 14 miliardi, fatturato 14,12 miliardi, Ebita 1,1 miliardi) che sono più intorno al mid-point», sottolineano gli analisti di Equita, spiegando che «l'elemento più positivo riguarda il Fcf (punto debole dell'equity story) migliore delle attese (circa 100 milioni), ma attendiamo dettagli per capire se sia imputabile ad elementi one-off».