Borsa, i listini asiatici aprono in territorio positivo

La Borsa di Tokyo ha avviato l’ultima seduta della settimana con il segno più in scia alla accelerazione a Wall Street, con gli investitori che attendevano il sigillo del Senato americano per l’innalzamento del tetto sul debito Usa e nelle ore successive alle indicazioni dal mercato del lavoro sempre negli Stati Uniti. Il Nikkei segna un progresso dello 0,35% a quota 31.257,01, con un aumento di 109 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta leggermente sul dollaro a 138,80 e sull’euro a 149,40. Per quanto riguarda la Borsa di Hong Kong l’indice Hang Seng segnava nelle prime battute un rialzo dell’1,92%, a 18.566,81 punti, e così le Borse cinesi, che tornano agli scambi in territorio positivo: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,24%, a 3.212,45 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,29%, portandosi a quota 2.018,02.

Gli investitori sono focalizzati nel pomeriggio sui dati relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa a maggio (ad aprile ne erano stati creati 253mila). Focus sul tasso di disoccupazione e sulle retribuzioni medie orarie.

Seduta in positivo, ieri, per le Borse europee dopo lo scivolone della vigilia. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,9% e il Dax l'1,2 per cento. L’intonazione positiva sin dall'avvio è stata dettata dall'ok della Camera Usa all'innalzamento del debito e dal dato cinese sul Pmi manifatturiero tornato a maggio in territorio espansivo. Il rialzo è stato generalizzato. A Piazza Affari in luce soprattutto i bancari con Intesa e Unicredit e Recordati grazie ai giudizi positivi di alcune case di investimento. Tra i pochi titoli in frenata Moncler. Spread BTp-Bund in calo sotto i 180 punti base mentre l'euro tentato un rimbalzo contro dollaro sopra 1,07.