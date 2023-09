Borsa, listini asiatici cauti nel giorno della Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo ha avviato la seduta all’insegna della cautela, a seguito del ritracciamento degli indici azionari Usa e in attesa di maggiori indicazioni dalle riunioni delle principali banche centrali, in programma questa settimana. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,06% a quota 33.263,35. Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro a 147,70 e sull’euro a 157,80.

Le Borse cinesi hanno invece aperto la seduta in territorio negativo: l’indice Composite di Shanghai cedeva nelle prime battute lo 0,20%, a 3.118,67 punti, mentre quello di Shenzhen perdeva lo 0,18%, a quota 1.901,15. Negativa anche la Borsa di Hong Kong: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,32%, scivolando a 17.939,25 punti.

Focus sulla Federal Reserve

La banca centrale americana tiene oggi la riunione del comitato monetario più attesa degli ultimi anni, perché è in dirittura di arrivo della sua manovra restrittiva sui tassi di interesse, ma l’inflazione è tornata a farsi sentire. Nell’ultima rilevazione della scorsa settimana, infatti, i prezzi al consumo di agosto sono risaliti al 3,7%, il massimo da 14 mesi

Le stime

La gran parte degli economisti stima che l’Autorità statunitense farà una pausa nei rialzi per poi, forse, operare un altro ritocco al costo del denaro in novembre. Gli investitori, però, saranno soprattutto interessati a capire quali sono le proiezioni dei governatori del comitato monetario sui tassi futuri, per quanto rimarranno al livello attuale e quando si potrà ipotizzare un primo taglio.