Le Borse europee superano lo scoglio Lagarde in scia a Wall Street, Milano chiude a +0,58%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rialzo di Wall Street nel pomeriggio ha spinto anche le Borse europee che hanno chiuso così in terreno positivo una seduta che sembrava assestarsi sulla parità dopo le parole della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che ha confermato l’intenzione di alzare i tassi di interesse a luglio. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,58%, ha fatto ancora meglio Madrid, salita di oltre un punto percentuale, con il Dax40 di Francoforte in progresso dello 0,2% e il Cac40 di Parigi dello 0,4 per cento. Nel suo intervento al Forum di Sintra in Portogallo, Lagarde ha spiegato come il lavoro della Bce contro l’inflazione «non sia finito» e per questo «continueremo ad aumentare i tassi a luglio». Intanto, dagli Stati Uniti sono arrivati una serie di dati macro migliori delle attese con la fiducia dei consumatori salita ai massimi da gennaio 2022.

Bene Wall Street, focus su dati macro e Powell

Indici in rialzo a Wall Street, mentre arrivano indicazioni positive sul fronte macro. Decisamente superiori alle attese degli ordini di beni durevoli a maggio (+1,7% a fronte di stime per un calo dello 0,9%) che allenta le preoccupazioni sull'andamento dell'economia Usa. Forte balzo per le vendite delle nuove case, sempre a maggio: +12,2% sui massimi dal febbraio 2022. Al top dal gennaio 2022 invece la fiducia dei consumatori misurata dal Conference Board, un po' sotto le stime.Infine, sale a -7 punti l'indice manifatturiero Fed Richmond a giugno, sopra le stime.

Gli indici sono reduci da una seduta in calo, in scia ai ribassi della settimana precedente, ma si avviano verso un corposo guadagno mensile, tra il 2,5% e il 3%. Gli investitori seguono il caos scoppiato in Russia e guardano al tradizionale appuntamento di Sintra, il forum organizzato dalla Bce a cui prendono parte i governatori delle principali banche centrali, a cui interverrà, domani, il presidente della Fed, Jerome Powell.



Lagarde: determinati a raggiungere target inflazione

«La politica monetaria ha attualmente un solo obiettivo: riportare tempestivamente l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2 per cento. E ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo qualunque cosa accada». Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, avviando i lavori del Forum Bce di Sintra in Portogallo. «Non abbiamo ancora visto il pieno impatto degli aumenti cumulativi dei tassi che abbiamo deciso dallo scorso luglio, pari a 400 punti base. Ma il nostro lavoro non è finito. Salvo un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio», ha aggiunto.

A Milano bene le banche, debutto incolore per Ferretti

In una giornata in generale positiva per i bancari, con Bper in testa (+1,89%), seguita da Banco Bpm (+1,66%), Unicredit (+1,43%), Intesa Sanpaolo (+1,26%) e Mps (+1,13%), a Piazza Affari si sono distinte Prysmian (+3,06%) e Poste Italiane (+2,44%), con il mercato che ha premiato il possibile aumento del payout, ipotesi emersa in un’intervista rilasciata dal ceo Matteo Del Fante al Sole 24 Ore. Segno opposto per Diasorin (-4,35%), in una seduta di forti vendite per parte del settore farmaceutico. Oggi Walgreens Boots Alliance si è mossa in deciso calo fin dal pre-mercato e poi quando hanno aperto le contrattazioni a Wall Street (-8,6%), pesando negativamente su gran parte del settore. Il gruppo ha tagliato l'outlook per l'intero anno e ha registrato utili, nel terzo trimestre, sotto le attese, a causa del calo della spesa dei consumatori e della domanda per vaccini e test contro il coronavirus.. Debutto incolore per Ferretti (-0,67%), gruppo attivo nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso e navi da diporto, che dopo Hong Kong ha avviato le contrattazioni anche a Milano.