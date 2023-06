Borsa, listini asiatici poco mossi. Solo Tokyo guadagna terreno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo ha iniziato gli scambi in rialzo trainata dal settore che più dipende dalla sostenibilità dell’export, grazie alla debolezza dello yen sulle principali valute. Il Nikkei segna un rialzo dello 0,47% a quota 33.350,24, aggiungendo 156 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica scende ai minimi in 8 mesi sul dollaro a 144,10, ed è stabile a 157,30 sull’euro.

Hong Kong ha invece aperto la seduta poco mossa: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo frazionale delle 0,04%, a 19.180,28 punti. E le Borse cinesi sono invece in leggero calo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,12%, a 3.185,42 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,16%, a quota 2.017,73.

Il tutto dopo una giornata, quella di ieri, che ha visto Wall Street chiudere contrastata. Il Dow Jones ha perso lo 0,21% a 33.853,91 punti; il Nasdaq è salito dello 0,27% a 13.591,75 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,03% a 4.377,14 punti.

In precedenza nel Vecchio Continente le Borse europee avevano chiuso tutte in positivo, snobbando le parole da falco pronunciate sia dalla numero uno della Banca centrale europea, Christine Lagarde, sia dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. I banchieri, riuniti a Sintra in Portogallo, hanno entrambi detto che la strada per combattere l'inflazione è ancora lunga da percorrere e così hanno preannunciato nuovi rialzi dei tassi di interesse.

Negli Usa quindi gli investitori hanno sposato un atteggiamento più cauto non tanto per le indicazioni di Powell su nuovi rialzi dei tassi di interesse, date ormai per scontate, quanto per le notizie diffuse dai media che potrebbero essere introdotti nuovi divieti alle esportazioni verso la Cina di chip da utilizzare per le intelligenze artificiali. In tal modo, però, si acuirebbero ulteriormente le tensioni tra Usa e Cina. Ne hanno fatto le spese i produttori di chip, da Nvidia ad Amd. Per contro Apple ha aggiornato nuovi record, con la capitalizzazione della società che ormai si avvicina ai 3mila miliardi di dollari