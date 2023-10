Borse, Europa debole su timori inflazione. Via alle trimestrali Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le rinnovate preoccupazioni sui tassi di interesse, indotte dall'inflazione al consumo Usa superiori alle previsioni, pesano ancora sull'andamento dei listini azionari europei che hanno aperto le contrattazioni in leggero calo. Negativo anche l'andamento dei listini asiatici mentre dalla Cina è arrivata a sorpresa una indicazione di stabilità dell'inflazione nel mese di settembre accompagnata da statistiche ancora in contrazione per export e import. Debole il FTSE MIB a Piazza Affari, così come il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l’AEX di Amsterdam e l’IBEX 35 di Madrid

Nel corso della giornata occhi puntati su Marrakech dove è in corso il meeting annuale di Fmi-Banca Mondiale a cui interverrà la presidente Bce Christine Lagarde e dove si terrà nel week end la riunione dei ministri delle Finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali. Dall’altra parte dell’Atlantico si apre la stagione delle trimestrali Usa con la pubblicazione dei conti da parte di big finanziari come Jp Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup e BlackRock.

A Piazza Affari in luce le banche

A Milano svettano le banche conBanca Pop Er e Banca Mps che guidano il Ftse Mib. Bene Iveco Group e Cnh Industrial, quest'ultima intende completare la sesta tranche del programma di acquisto di azioni proprie da 300 milioni di dollari anche oltre la scadenza di ieri. Rialzi contenuti per l'industria petrolifera che beneficia del nuovo allungo del greggio. In fondo al paniere delle big c'è Diasorin dopo che il gruppo biofarmaceutico tedesco Sartorius ha ridotto la guidance sul 2023 alla luce dei risultati preliminari del terzo trimestre.

Euro stabile, sale il prezzo del petrolio

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta stabile sulle quotazioni segnate alla chiusura dei mercati finanziari alla vigilia ed è trattato a 1,054 (1,055 in chiusura). Euro/yen a 157,7 e dollaro/yen a 149,66. I prezzi delle materie prime energetiche corrono sulla drammatica situazione in Medio Oriente. Petrolio in rialzo di oltre un punto percentuale mentre continua a correre il gas naturale, a 55,5 euro al megawattora (+4,8%).