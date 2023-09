Borsa, Europa giù dopo la Fed. Negli Usa tassi alti più a lungo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza in rosso per gli indici europei sulla scia di Wall Street, dopo che la Fed ha lasciato intravedere un quadro con tassi alti più a lungo del previsto. Anche i future sugli indici americani sono in territorio negativo, vendite in Asia.Il costo del denaro negli Usa, come atteso, è rimasto fermo sui livelli più alti degli ultimi 22 anni, e i banchieri pronosticano un altro rialzo dei tassi d’interesse di 25 punti base nel 2023, come a giugno, ma ora immaginano soltanto un taglio di 50 punti base nel 2024, contro i 100 punti di giugno.

L’economia, quindi, avrà a che fare con tassi elevati più a lungo perché l’inflazione è ancora troppo alta. Sul fronte dei prezzi, non aiutano i recenti rincari del petrolio che oggi però ripiega, dopo lo scivolone della vigilia seguito alla decisione Fed: il Brent perde lo 0,8% a 92,79 dollari, il Wti lo 0,78% a 88,96 dollari.

Occhi puntati oggi sulla Bank of England, dopo l’inatteso rallentamento dell’inflazione, e domani sulla BoJ, che chiuderà la settimana delle banche centrali. Sul valutario, l’euro torna a perdere terreno sul dollaro che si rafforza: la divisa unica è scambiata a 1,0639 dopo un minimo a 1,06169. Sull’azionario, occhi su Mediobanca dopo la presentazione della lista per il nuovo cda e su Tim, in attesa che il ministro dell’Economia Giorgetti incontri Vivendi sul dossier NetCo. Tra i titoli minori da seguire Oviesse dopo la semestrale.



Borsa Tokyo chiude in calo dell'1,37% a 32.571 punti

Le azioni giapponesi hanno chiuso in ribasso alla Borsa di Tokyo, crollando per la terza seduta consecutiva in un contesto di debolezza dei mercati asiatici e arretrando ulteriormente rispetto ai massimi di due mesi toccati la scorsa settimana. Il Nikkei 225 ha chiuso in ribasso dell'1,37% a 32.571 punti. Incidendo sul sentiment globale, la Fed ieri ha avvertito di un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno. La decisione politica della Banca del Giappone sarà resa pubblica domani, tra le speculazioni di una svolta più aggressiva. I titoli tecnologici sensibili al tasso hanno guidato le perdite nelle negoziazioni di Tokyo, seguendo i loro omologhi statunitensi. I guadagni nel settore bancario e dei servizi di pubblica utilità hanno contribuito a limitare le perdite.