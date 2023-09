Borsa, listini asiatici poco mossi. Tokyo in leggero calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Borsa di Tokyo ha iniziato in calo la prima seduta della settimana dopo il giorno di festività di ieri, caratterizzata da scambi contenuti e in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Federal Reserve americana, con la decisione sui tassi di interesse. In apertura il listino di riferimento Nikkei segnava una perdita dello 0,66% a quota 33.312,65, cedendo 220 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole sul dollaro, a 147,60, e a 157,80 sull’euro.

Le Borse cinesi hanno aperto la seduta poco mosse: l’indice Composite di Shanghai segna un calo dello 0,06%, a 3.123,99 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,17%, scivolando a quota 1.918,28. Poco mossa anche la Borsa di Hong Kong: l’indice Hang Seng segna un progresso dello 0,06%, attestandosi a 17.942,07 punti.

Loading...

Tutto questo dopo una giornata in cui i dubbi sulla crescita mondiale, Cina in testa, la corsa del greggio e le tensioni per le future mosse della Fed sui tassi hanno mandato in “rosso” le Borse europee, chiudendo la prima seduta della settimana con passivi in molti casi superiori all'1%.

L'attenzione degli investitori è tutta sul futuro della stretta monetaria, con la Fed che mercoledì annuncerà le sue decisioni – ma il mercato scommette su una pausa – seguita a stretto giro nei giorni successivi da Bank of England e BoJ. A peggiorare il clima lo sciopero dei sindacati dell’auto negli Usa (un accordo salariale con i costruttori, al momento, appare lontano) e lo sprint del petrolio, con il Brent ormai a un passo dai 95 dollari al barile e il Wti ampiamente sopra i 90 dollari. Un segnale, quello della corsa del greggio sulla scorta dei tagli dell'Opec+, che aumenta i dubbi sulla possibilità di raffreddare l'inflazione dei beni energetici.

Negli Stati Uniti intanto ieri è stata la volta di una chiusura debole per Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,02% a 34.624,27 punti; il Nasdaq è cresciuto dello 0,01% a 13.710,24 punti mentre lo S&P 500 è avanzato dello 0,07% a 4.453,53 punti.