Borsa Londra, Scs vola dopo l'Offerta di Poltronesofà per il controllo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vola alla Borsa di Londra il titolo di ScS Group, dopo che il gruppo attivo nella vendita al dettaglio di divani e poltrone nel Regno Unito ha ricevuto da Poltronesofà un'offerta in contanti per l'intero capitale. Il titolo è immediatamente balzato più del 60%, agganciando il valore messo sul piatto dal gruppo emiliano attivo nella vendita di divani, poltrone e accessori decorativi. Lo schema dell'operazione, infatti, prevede che Poltronesofà paghi 270 pence per ogni azione ScS e un dividendo a favore degli azionisti di ScS di 10 pence per azione, per un valore complessivo massimo dell’operazione pari a 99,387 milioni di sterline (incluso il dividendo consentito), con un premio di circa il 66% sul prezzo di chiusura del 23 ottobre 2023 a 169 pence (ultimo giorno prima dell'annuncio) e del 67% sul prezzo di chiusura medio ponderato per il volume per azione ScS di 168 pence per i tre mesi al 23 ottobre.

Negli ultimi anni, Poltronesofà ha avviato una strategia di espansione paneuropea e ha registrato ottime performance di crescita arrivando a detenere una quota di oltre il 30% del mercato italiano dei divani. Nel 2011, il gruppo è entrato nel mercato francese e anche qui nel corso degli anni, ha incrementato la propria quota di mercato fino a raggiungere oltre il 10%. Poltronesofà ha poi proseguito con successo la sua strategia di espansione europea, entrando anche in altri mercati quali Malta, Cipro, Svizzera e Belgio. Ora, l'ingresso nel Regno Unito consente di proseguire l'espansione geografica paneurope a: «Il percorso di sviluppo del gruppo in Europa si è dimostrato altamente efficace, stabilendo una forte presenza di negozi in nuove regioni e conquistando quote di mercato nazionali nonostante la limitata conoscenza iniziale del marchio», si legge in una nota, in cui si sottolinea che la società «apprezza l’importanza e la capillarità della presenza di ScS nel mercato britannico di divani e poltrone, nonché un brand con una forte riconoscibilità, una solida base clienti e una diffusa e consolidata rete costituita da 100 negozi ben distribuiti sul territorio del Regno Unito».