Borse, l'Europa positiva aspetta l'inflazione Usa. A Milano corre il Banco Bpm

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Inizia una tre giorni chiave sui mercati finanziari, con l’atteso dato sull’inflazione Usa che nelle prossime ore potrebbe dare indicazioni sul ritmo con il quale la Fed alzerà i tassi d’interesse (e a cascata la Bce). I listini europei nell’attesa fanno professione di ottimismo e si muovono in rialzo, ma con prudenza. Gli osservatori si attendono la conferma del rallentamento dell’indice dei prezzi statunitense (al 7,3% dal 7,7%), dato che ridurrebbe i timori che la Federal Reserve possa mantenere tassi alti molto più a lungo.

Sul fronte dei cambi, l’euro si rafforza ancora a 1,055 dollari e il gas nelle prime battute viene scambiato sulla piazza di Amsterdam a 135 euro al MWh (-1%). Prosegue la risalita del petrolio con il Brent a 79,3 dollari al barile (+1,7%).

Rallenta al 10% l'inflazione in Germania, meglio delle attese

Sul versante congiunturale rallenta la corsa dei prezzi a novembre in Germania. Lo conferma l’ufficio federale di statistica Destatis che ha diffuso i dati definitivi dopo la prima stima dello scorso 22 novembre. Il mese scorso il tasso di inflazione in Germania si è attestato al 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in rallentamento da ottobre, quando il tasso di inflazione era stato del +10,4 per cento. Su base mensile i prezzi al consumo hanno segnato invece una flessione dello 0,5 per cento mensile rispetto a ottobre. Il dato è migliore delle attese che prevedevano una salita dell’inflazione annua al 10,6 per cento.

L'attesa per la Fed e per le parole di Powell

Ma quello di oggi sarà solo il primo tempo visto che mercoledì 14 dicembre si terrà la riunione della Banca centrale Usa e di quella del Giappone proprio sulla politica monetaria, mentre giovedì 15 dicembre il bis con Bce e Bank of England. L’attesa su entrambe le sponde dell’Atlantico è di un rialzo del costo del denaro di 50 punti base, ma non sono escluse sorprese (e se ne capirà di più dopo l’inflazione Usa). Gli occhi non saranno tanto puntati sul rialzo dei tassi, quanto sulle parole del presidente Jerome Powell e sui cosiddetti “dots”: cioè sulle prospettive dei tassi d’interesse nel 2023.

Due sono gli interrogativi. Il primo è: fin dove la Fed alzerà i tassi? Il mercato tende sempre più ad alzare l’asticella delle aspettative: se qualcuno spera che il 4,5% di oggi possa essere già il massimo, ormai tanti analisti sono convinti che la Fed alzerà i tassi di più. Chi prevede il 5%, chi il 5,25%. La seconda domanda è: per quanto tempo la Fed terrà i tassi così alti? Anche qui le opinioni sono discordanti: qualcuno crede che li terrà alti per tutto il 2023, qualcun altro pensa che la recessione spingerà la Fed a fare presto marcia indietro.