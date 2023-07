Borsa, Europa positiva dopo la Fed. Ora attesa per verdetto Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta fiacca, frenata dal comparto del lusso, le Borse europee partono al rialzo, con gli investitori che scommettono sul fatto che la Federal Reserve sia vicina alla fine del ciclo del rialzo di tassi o, perlomeno, pronta a prendersi una pausa, potenzialmente lunga. In realtà, non sono arrivati segnali chiari in questo senso: come previsto, l'istituto ha alzato i tassi di 25 punti base a un range di 5,25%-5,5%, il massimo dal 2001, ma il numero uno Jerome Powell non si è molto sbilanciato e ha sottolineato che ulteriori rialzi saranno legati all'andamento dei dati macro. E nuove indicazioni sulle condizioni dell'economia americana arriveranno già oggi con il Pil del secondo trimestre e le richieste di sussidi di disoccupazione. Intanto, l'attenzione si sposta sul Vecchio Continente: sarà la volta della Bce e il mercato attende un incremento analogo a quello della Fed.vanno verso un avvio positivo, con gli occhi sempre puntati sulle banche centrali. Così salgono il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, 'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Dopo il rialzo atteso dei tassi da parte della Federal Reserve (l’undicesimo che porta il costo del denaro ai massimi da 22 anni), è la volta della Bce. Il mercato si attende una decisione analoga: un rialzo di 25 punti base. E, con una probabilità che sfiora il 90%, il mercato pensa che la Bce possa ritoccare il costo del denaro un’altra volta quest’anno. Sul fronte macroeconomico arriva la fiducia dei consumatori di agosto in Germania e la fiducia delle imprese manifatturiere e dei consumatori di luglio in Italia. Tanti indicatori dagli Stati Uniti: le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, i sussidi di disoccupazione esistenti, il Pil del secondo trimestre, gli ordinativi di beni durevoli e la bilancia commerciale dei beni (preliminare) di giugno.

Loading...

Bce verso aumento tassi, occhi su prossime decisioni

Se da un lato è scontato che la Bce alzi i tassi di 25 punti base (attualmente i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono rispettivamente al 4%, al 4,25% e al 3,50%), i mercati vogliono capire quali possano essere le mosse future dell’istituto. Attualmente i futures scontano un ulteriore rialzo di altri 25 punti base entro fine anno, con una probabilità intorno al 90%. Ma non è detto che questo avvenga: dipenderà molto dai dati economici che arriveranno nei prossimi mesi e dall’andamento dell’inflazione. Ecco perché le parole di Christine Lagarde oggi sono importanti: perché potrebbe far capire qual è l’orientamento del consiglio Bce.



Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread in leggero rialzo, attesa per asta Btp

Lo spread tra Btp e Bund si attesta poco sopra i 161 punti della chiusura precedente. Il differenziale segna a 161,6 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende al 4,059%.Da segnalare che è attesa nel corso della seduta l’asta dei BTp a 5 e 10 anni e dei CcTeu per un importo massimo di 9,75 miliardi.

Petrolio in rialzo, poco mosso il gas. Euro sopra 1,1 dollari

Il petrolio è in rialzo, con il mercato che prevede una riduzione dell'offerta da parte dei maggiori produttori di greggio, cosa che controbilancia i timori legati all'aumento dei tassi americani: i future del Wti settembre salgono dello 0,89% a 79,48 dollari al barile, quelli del Brent settembre dello 0,77% a 83,56 dollari. Poco mossi i prezzi del gas naturale: i contratti settembre scambiati ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione a 30,05 euro al megawattora, scendono dello 0,06% a 30,33 euro. Sul valutario, l'euro resta sopra quota 1,1 sul biglietto verde e passa di mano a 1,109 dollari (1,105 alla chiusura di ieri) e vale 155,446 yen (da 155,3 alla vigilia). Il cambio dollaro/yen è a 140,105.