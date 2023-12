Borsa, Wall Street poco mossa. In Cina vendite sul comparto chip

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi 26 dicembre le Borse europee sono chiuse per le festività, mentre nella notte italiana sono stati aperti i principali listini asiatici e nel pomeriggio sono operative le contrattazioni a Wall Street, che apre leggermente positiva. Il Dow Jones guadagna lo 0,10% a 37.423,50 punti, il Nasdaq sale dello 0,24% a 15.028.59 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,16% a 4.762,18 punti.

Shanghai, male il comparto chip

Mercati asiatici stabili nelle contrattazioni di oggi, con alcuni mercati della regione chiusi per festività. L’indice di riferimento di Shanghai ha registrato perdite in Asia a causa delle forti vendite di azioni legate alla tecnologia e ai chip per computer, in seguito al riaccendersi delle preoccupazioni per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali. L’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,8% a 2.894,72.

A Shenzhen, dove sono quotate un numero relativamente maggiore di società high-tech, l’indice delle azioni A ha perso l’1,3%.

La Borsa di Tokyo accelera sul finale di seduta e conclude gli scambi in leggero aumento, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in un contesto di scambi ridotti, con le principali piazze azionarie asiatiche chiuse quest’oggi per le festività natalizie. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,16% a quota 33.305,85, e un progresso di 51 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 142,20, e sull’euro a 156,80.

In Corea del Sud, il Kospi è salito dello 0,1%, a 2.601,67. Il SET di Bangkok è salito dello 0,2%. Il Taiex di Taiwan ha guadagnato lo 0,7% e il Sensex di Mumbai è salito dello 0,4%. I mercati di Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong sono rimasti chiusi.