Mfe debole aspetta i conti, mercato ragiona su trattative Sky Germany e Prosiebensat

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta con il segno meno per Media for Europe, nel giorno del cda per la trimestrale e mentre sul mercato circolano indiscrezioni su trattative in corso fra Sky Germany e Prosiebensat1 Media. In un settore media in calo in Europa dello 0,4%, Mfe B e Mfe A fanno peggio. Il cda per i risultati del primo trimestre si riunisce il 23 maggio ma i numeri usciranno il 24 mattina prima dell'apertura dei mercati. Il consensus prevede ricavi per 645 mln euro e un ebit a 11 mln, con ricavi pubblicitari su base trimestrale stabili in Italia e in calo del 5% in Spagna.

Intermonte si aspetta per il primo trimestre che l'ebit per il business italiano sia leggermente migliorato rispetto al risultato negativo registrato nel primo trimestre 2022, passando da 14,7 mln di euro a 13,9 mln, mentre il business spagnolo dovrebbe aver registrato un ebit di 30,1 mln, in crescita dello 0,8% tendenziale. L'indebitamento netto del gruppo è atteso in calo di 113 milioni di euro nel trimestre a 760 milioni di euro. «Ci aspettiamo risultati convincenti per il primo trimestre - dice Intermonte - soprattutto rispetto ai peer europei con ricavi pubblicitari addirittura in leggera crescita in Italia». Equita (che ha un hold con target a 0,7 euro per Mfe B e 0,56 euro per Mfe A) si aspetta ricavi in calo del 2% a 639 mln e un ebit a 8 mln.

Sul fronte M&A, Reuters ha riportato un’indiscrezione secondo cui Comcast (che nel 2018 ha comprato il gruppo Sky) starebbe studiando un’operazione di cessione di Sky Deutschland attraverso una combinazione con Prosiebensat. L'ipotesi era già circolata nei mesi scorsi e Prosieben aveva smentito un interesse. Comcast sarebbe disposta a pagare “centinaia di milioni di euro” pur di cedere l’asset a Prosieben. «Il successo di un’operazione come quella ipotizzata sembra molto improbabile e non stupisce che Mfe sia indicata come contraria», commentano da Intermonte. Gli analisti di Equita sottolineano che Sky Germany sta soffrendo la concorrenza di Dazn sui diritti del calcio e il generale declino del mercato televisivo e ricorda che Mfe controlla il 29% di ProSiebensat.1 e che di recente è entrato il gruppo Ppf dell`imprenditore Daniel Kretinsky. «Il rafforzamento di Prosieben sul mercato tedesco (diritti del calcio per la propria piattaforma Joyn) sarebbe positivo per il gruppo e quindi per la valorizzazione del titolo. Un`operazione di consolidamento europeo (piano Mfe) potrebbe invece essere rinviata», dicono da Equita.