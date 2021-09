Borsa: Nexi in rosso, Antitrust apre istruttoria su acquisto Sia

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nexi è debole in Borsa dopo l'apertura dell'istruttoria da parte dell'Antitrust sull'operazione Sia che potrebbe anche portare alla necessità di qualche aggiustamento per evitare effetti distorsivi della concorrenza. L'operazione già deliberata è attesa completarsi entro la fine del 2021. Secondo l’Autorità la fusione di Sia in Nexi potrebbe determinare "la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante da parte della nuova entità con effetti di tipo orizzontale, nonché di natura verticale e conglomerale".

Per quanto riguarda i servizi di merchant acquiring (i pagamenti con carte presso gli esercizi commerciali). Secondo l'Antitrust l'operazione "potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza" con la "costituzione o il rafforzamento di una posizione caratterizzata da notevole potere di mercato in capo all’entità post-merger". L’entità post-merger, si legge nel testo del provvedimento, verrebbe a detenere il 45-50% nella sola fornitura di POS in Italia, con Nexi che detiene il 35-40% e Sia che detiene il 5-10%. Inoltre vista l'integrazione tra le attività di acquiring e quella di processing, e il fatto che il cliente finale tenda ad acquistare congiuntamente tali servizi, l'Autorità ipotizza che Sia-Nexi possa acquisire una posizione di mercato significativa anche nei servizi di processing e che quindi l’operazione in esame potrebbe determinare altresì effetti di natura verticale e conglomerale. "L’operazione potrebbe sollevare criticità dal punto di vista concorrenziale nei mercati italiani del processing delle carte di debito nazionali e del processing delle carte di pagamento internazionali" scrive l'Antitrust. Nell'attività di emissione di carte di pagamento, l'Authority non riscontra rischi per la concorrenza sul mercato orizzontale ma semmai intende verificare gli effetti di tipo verticale. Sui servizi Atm l'Autorità sottolinea: "si ritiene che l’operazione potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza nel mercato nazionale nella fornitura di ATM(inclusi software e servizi correlati)".

Loading...

Secondo gli analisti di Equita Sim, è molto alta la probabilità che l'Agcm dia il via libera all'aggregazione ma non è escluso che siano necessari dei "remedies", degli aggiustamenti per evitare i temi di concorrenza sollevati.