Borsa, Nikkei ai massimi da 33 anni. Futures europei positivi

I mercati asiatici crescono, mentre il dollaro è rimasto vicino ai massimi da due mesi, grazie alle speranze di un accordo sul tetto del debito statunitense e ai solidi dati economici, mentre il Nikkei giapponese è salito ai massimi da quasi 33 anni. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è salito dello 0,20% nel corso di scambi incerti e si appresta a registrare un guadagno dello 0,6% per la settimana, il migliore in oltre un mese. L’indice australiano S&P/ASX 200 è salito dello 0,66%, mentre il Nikkei giapponese ha continuato la sua ascesa, raggiungendo i massimi dall’agosto 1990, ai tempi della bolla.

Una serie di solidi risultati aziendali, un’economia che mostra segni di ripresa e un rinnovato interesse da parte degli investitori stranieri sulla scia dell’aumento degli investimenti da parte di Warrant Buffett hanno dato impulso al Nikkei, con l’indice che ha registrato un’impennata del 18% nel corso dell’anno, superando di gran lunga gli altri principali mercati asiatici. L’attenzione degli investitori si è concentrata sui negoziati per il tetto del debito degli Stati Uniti e il crescente ottimismo sulla possibilità di raggiungere presto un accordo ha fatto salire le azioni statunitensi nella notte. I futures E-mini per lo S&P 500 sono saliti dello 0,17% nelle ore asiatiche. I futures indicano che i titoli europei apriranno in rialzo, con i futures sull’Eurostoxx 50 in aumento dello 0,44%, quelli sul DAX tedesco dello 0,41% e quelli sul FTSE dello 0,23%.

In Cina, i dati di questa settimana hanno mostrato che l’economia ha perso slancio all’inizio del secondo trimestre, alimentando le preoccupazioni per la traballante ripresa post-COVID-19. L’indice cinese delle blue-chip CSI300 è salito dello 0,20%, mentre lo Shanghai Composite Index è salito dello 0,13%, invertendo le perdite precedenti. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell’1%, trascinato al ribasso dai titoli tecnologici dopo che Alibaba Group Holding Ltd ha riportato un aumento dei ricavi trimestrali inferiore alle attese del 2%. L’indice è in calo dell’1,2% su base annua.



L’agenda

Gli investitori sono focalizzati in mattinata sui dati relativi ai prezzi alla produzione in Gernania nel mese di aprile. In serata atteso il pronunciamento di Moody’s sul debito italiano. Attesa anche per i discorsi di Powell e Lagarde a partire dal pomeriggio ora italiana.

La giornata

Seduta positiva per le Borse europee che frenano pero' nel finale. Piazza Affari guadagna lo 0,1% mentre piu' tonico è il Dax con un progresso dell1,3% e un nuovo record. La seduta era iniziata bene sulla scia di Wall Street e in vista della soluzione del problema del tetto del debito negli Usa. Nel pomeriggio la diffusione di alcuni dati positivi negli States ha riacceso l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi a giugno. Questo ha alimentato vendite sui bond e creato tensione sull'azionario. A Milano vendite soprattutto sulle utility legate molto al tema tassi: ribassi nell'ordine del 3% per Terna Hera e a2a. Al rialzo invece Saipem su di oltre il 3% grazie a nuove commesse. Spread BTp Bund stabile in area 174 punti base mentre perde terreno l'euro che scivola sotto 1,08 contro il dollaro.