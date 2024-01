Borsa, Europa positiva nel giorno clou dell'inflazione Usa. A Piazza Affari svetta Iveco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in solido in rialzo nel giorno in cui verranno resi noti i dati sull’inflazione americana di dicembre da cui emergeranno indicazioni più chiare sulle prossime mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria. A tal proposito S&P vede un primo taglio dei tassi entro la fine del secondo trimestre dell’anno, a patto che non ci siano sorprese negative sul fronte della crescita. L'attesa, sul fronte azionario, è anche per l’avvio della stagione delle trimestrali Usa, a debuttare come sempre saranno le banche. Gli analisti stimano che per i sei principali istituti di credito hanno chiuso il 2023 con utili cumulati per 120 miliardi di dollari di cui 50 in capo alla sola Jp Morgan.

Così il FTSE MIB viaggia in solido rialzo, attestandosi maglia rosa del Vecchio Continente; seguito da Francoforte (DAX 30), e Parigi (CAC 40). Bene anche Madrid (IBEX 35) e Amsterdam (AEX), unica piazza negativa Londra.

Inflazione Usa di dicembre in focus sui mercati

I prezzi Usa sono attesi in aumento del 3,2%-3,3%. La componente base (core) al contrario è vista dal consenso in rallentamento al 3,8% dal 4%. «L’inflazione sia negli Stati Uniti che in Europa è in un chiaro trend discendente ormai da più di un anno e a livelli non lontani dai target delle banche centrali», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Una riaccelerazione in qualche dato mensile non cambierà il quadro - aggiunge - la Fed probabilmente manterrà i tassi invariati più a lungo di quanto sconta il mercato se l’economia rimarrà resiliente e il mercato del lavoro sostenuto. Per la Bce il mantenimento di tassi elevati è meno giustificato visto la stagnazione dell’economia europea».

A Milano svetta Iveco, recupera Campari. Debole il lusso

Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari, in cima al listino svetta Iveco Group ancora premiata dalle ricoperture seguita da Stellantis e Stmicroelectronics. In ripresa Davide Campari dopo il tonfo della vigilia, col titolo che si era allineato al prezzo delle azioni collocate per finanziarie l'acquisto di Courvoisier. In fondo al listino Inwit con il downgrade di Kepler e Moncler che ha subito il taglio del target price di Goldma Sachs.

Criptovalute, vola Ether dopo l'ok della Sec all'Etf sul Bitcoin

Il via libera della Sec all'Etf sul Bitcoin infiamma il mercato delle criptovalute e a beneficiarne è prevalentemente Ether, la seconda criptovaluta più grande, cresciuta del 9% nelle ultime 24 ore a 2.585 dollari, sui massimi di 20 mesi. Poco mosso, invece, il Bitcoin sopra i 46.000 dollari, dopo la corsa dell'ultimo periodo, proprio in vista del vua libera della Sec.