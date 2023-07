Borsa Parigi, scatto di Publicis dopo i conti del I semestre e il rialzo delle stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Publicis Groupe svetta sul CAC 40 grazie al rialzo delle stime per l'intero anno. Prima dell'apertura dei mercati, Publicis ha reso noto di aver alzato la guidance per l'intero anno dopo i conti del primo semestre migliori delle attese. «Stiamo dimostrando che il nostro modello è resistente ai cicli economici», ha affermato l'amministratore delegato Arthur Sadoun che - in relazione ai rumors su un possibile interesse al gruppo di Vincent Bolloré - ha replicato: «L'indipendenza è nel nostro Dna».

Nei primi sei mesi del 2023, Publicis ha avuto un utile netto di 623 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I ricavi netti - ricavi rettificati per i costi rifatturati ai clienti - sono saliti del 7,6% a 6,3 miliardi di euro. Per l'intero anno, il gruppo si aspetta una crescita organica dei ricavi netti del 5%, la parte alta della forchetta fornita in precedenza, con un margine operativo «vicino al 18%». Publicis genera oltre il 60% del suo giro d'affari negli Stati Uniti, dove - su base comparabile - ha avuto una crescita dei ricavi del 4,9%. In Europa, secondo mercato del gruppo, i ricavi sono saliti del 15,2% nel secondo trimestre. Intanto in Cina, Publicis ha registrato una accelerazione dal +3,7% del primo trimestre al +7%.