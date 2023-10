Borsa, Europa frena ma Milano tiene dopo conferma rating S&P

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella prima seduta della settimana, le Borse europee viaggiano all'insegna della cautela, dopo la debolezza delle ultime sedute, annullando i rialzi dell'avvio. Resiste Milano, con il FTSE MIB sopra la parità, sostenuta dal giudizio di S&P, che venerdì ha confermato sia il rating sia l'outlook sul debito pubblico italiano. Nel resto del Vecchio Continente proseguono con il freno a mano tirato il DAX 30 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsterdam. Gli investitori mantengono un atteggiamento prudente alla luce dei rischi di escalation della guerra in Medio Oriente e in vista degli appuntamenti macroeconomici in calendario nei prossimi giorni: attesi in particolare i dati su Pil e inflazione Pce americani e il vertice del consiglio direttivo della Bce. In Asia, intanto, i listini hanno toccato i minimi da un anno, anche se la flessione dei corsi di oro e petrolio conferma la parziale riduzione dell'avversione al rischio.

A Piazza Affari banche positive, sale Unicredit

Tra i principali titoli milanesi, guadagna Unicredit, in un settore bancario positivo dopo l'annuncio della partnership strategica con la greca Alpha Bank, che porterà alla fusione delle controllate rumene di entrambi i gruppi. Salgono anche Banca Pop Er, Mediobanca e Banco Bpm. La debolezza del prezzo del petrolio penalizza Saipem ed Eni. Si spegne l'effetto speculazione su Nexi, mentre è in calo Pirelli & C scontando il taglio della raccomandazione sul titolo da parte degli analisti di Intermonte.

Spread sotto 200 punti, rendimento decennale al 4,9%

Andamento in calo per lo spread tra BTp e bund che scende sotto i 200 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si attesta a 198 punti dai 204 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del BTp decennale benchmark è indicato al 4,9% dal 4,92% di venerdì.

In calo i prezzi di gas e petrolio

Sul mercato valutario, l'euro è indicato a 1,0581 da 1,059 venerdì in chiusura. La moneta unica vale anche 158,64 yen (da 158,73), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,92 (da 149,88). In calo, come detto, il prezzo del petrolio: il future dicembre sul Wti cede l'1,09% a 87,12 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent scende dello 0,94% a 91,29 dollari. In calo del 4,8% a 48,7 euro al megawattora il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.



Tokyo chiude in rosso

La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana col segno meno, a fronte dell’inasprirsi delle ostilità tra lo Stato di Israele e il gruppo militante di Hamas, e i timori degli investitori di un’espansione del conflitto. Il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,83% a quota 30.999,55, e una flessione di punti 259. Sul mercato valutario lo yen continua a indebolirsi sul dollaro a 149,90, e sull’euro a 158,50. Aleggiano timori anche per l’avvio della stagione delle trimestrali, in primo luogo dalle multinazionali della tecnologia