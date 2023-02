Europa inizia la settimana con il piede giusto, a Milano vola Unicredit

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee iniziano la settimana con il piede giusto, scrollandosi di dosso i timori legati all'inflazione americana e alla stretta di politica monetaria che avevano spinto al ribasso i listini la scorsa settimana. Gli indici, già in buon aumento fin dalle prime battute, hanno chiuso in netto rialzo e poco sotto i massimi di seduta in scia a Wall Street, che rimbalza a sua volta dopo lo stop dell'ottava precedente, la peggiore del 2023. Così il FTSE MIB di Piazza Affari è stato il primo della classe, dopo essere arrivato a guadagnare oltre due punti, trainato dalle banche guidate da UniCredit. Comunque bene il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Gli investitori cercano comunque di capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi, dalla Fed alla Bce. Non aiutano a far chiarezza una serie di dati macro in chiaroscuro arrivati dagli Stati Uniti, mentre gli investitori hanno già cerchiato sul calendario l’appuntamento clou previsto per il 2 marzo, quando si alzerà il velo sull’inflazione dell’area euro, che il mercato si attende in ulteriore rallentamento. Questo mentre l’Europa festeggia l’accordo con il Regno Unito sul protocollo per l'Irlanda del Nord, mossa che ha rapidamente riportato la sterlina a quota 1,20 dollari.



Wall Street in rialzo, ordini beni durevoli sotto stime

Andamento positivo a Wall Street, dopo che gli indici hanno registrato la peggior settimana del 2023 a causa dell'accelerazione dell'inflazione. Questo rende ragionevolmente sicuro che la Fed proseguirà con una strategia ancora aggressiva contro l'inflazione, portando i tassi d'interesse ben oltre il 5%, come già emerso, prima del dato sull'inflazione. Viste le prospettive, il rendimento del titolo del Tesoro a due anni è salito al 4,83%, il massimo dal luglio 2007.

Sostegno arriva dal dato sugli ordini di beni durevoli: a gennaio hanno registrato un ribasso del 4,5% rispetto al mese precedente a 272,3 miliardi di dollari; le attese erano per un ribasso del 4%. Il dato di dicembre è stato rivisto da +5,6% a +5,1%. Una misura chiave per gli investimenti aziendali, i nuovi ordini per beni capitali non nel settore della difesa, escludendo il settore aereo, ha registrato un rialzo dell'1,1%.



Le banche e Unicredit spingono Milano, occhi su Tim

Piazza Affari è sostenuta principalmente dalle banche, con Unicredit che svetta con un progresso di oltre cinque punti, grazie al giudizio favorevole di Jefferies, che apprezza le mosse dell’amministratore delegato, Andrea Orcel. Corre anche Banca Pop Er e Intesa Sanpaolo. Telecom Italia guadagna, mentre il mercato si interroga sul futuro della compagnia, dopo che il cda ha indicato che la proposta di Kkr per la rete, pur essendo interessante, è troppo bassa. Realizzi invece su Saipem in attesa dei conti 2022. Nonostante il ribasso odierno, però, le quotazioni vantano un rialzo del 26,7% da inizio anno, registrando una performance migliore rispetto a quella dell'indice generale (di circa il 15,8%). Al di fuori del paniere principale si mette in luce Anima Holding dopo l'acquisto dell'80% di Castello Sgr per 60 milioni.

UniCredit in luce dopo roadshow Orcel negli Usa

Tornando ai titoli del Ftse Mib, UniCredit guadagna terreno dopo che gli analisti di Jefferies hanno confermato la raccomandazione "buy" alla luce del roadshow condotto dall'amministratore delegato Andrea Orcel a New York. «Il management continua a fornire un messaggio convincente su come il cambiamento nell'approccio aziendale (con focus su ricavi, efficienza operativa e soprattutto efficienza del capitale) stia generando dividendi (letteralmente) con un chiaro percorso per distribuzioni elevate, ricorrenti e sostenibili nei prossimi anni», scrivono gli analisti. La banca si prepara intanto all'appuntamento con l'assemblea di fine marzo, che dovrà anche deliberar sul previsto aumento della retribuzione dello stesso Orcel.