Borsa, piazze asiatiche positive. Bank of England verso nuovo rialzo tassi

La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero rialzo, con gli investitori che digeriscono le indicazioni sull’inflazione Usa, in linea con le aspettative, e in attesa del dato analogo sui prezzi al consumo in Cina. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,14% a quota 29.161,65, con un aumento di 39 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro scambiando poco sotto a un livello di 134 e sull’euro a 147,10.

Anche le Borse cinesi in rialzo: l’indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un +0,14%, a 3.323,66 punti, mentre quello di Shenzhen registra un rialzo dello 0,12%, a quota 2.031,77. Borsa di Hong Kong in territorio positivo, sempre sulla scia del calo dell’inflazione Usa che ha aumentato le attese su una pausa da parte della Federal Reserve in merito al rialzo dei tassi: l’indice Hang Seng guadagna lo 0,41%, portandosi a 19.842,98 punti.

Sul fronte delle banche centrali, la Bank of England si avvia al 12esimo rialzo consecutivo dei tassi di interessi. Gli osservatori prospettano un incremento di un quarto di punto percentuale, a 4,5%. Si tratterebbe del picco dal 2008, anche se è probabile che la stretta faccia da preludio a un rallentamento dei rialzi.

L’agenda

Gli investitori sono focalizzati sul meeting della BoE, che dovrebbe alzare in tassi nel Regno Unito al 4,50% (+25 punti base). Nel pomeriggio focus sulle richieste di sussidio per la disoccupazione negli Usa e sui prezzi alla produzione.

La giornata

Giornata altalenante, mercoledì 10 maggio, per le Borse europee che chiudono in negativo. L’indice Ftse Mib cede lo 0,4 e il Dax lo 0,4 per cento. Tutti i riflettori erano puntati sull’inflazione americana ad aprile, scesa al 4,9% il livello più basso da due anni. Dopo una reazione positiva delle Borse europee al dato, sono tornate le vendite a evidenziare un certo nervosismo nel Vecchio Continente. Wall Street invece ha tenuto tenuto. A piazza Affari in vendita le banche con Bpm e Mps tra le peggiori in calo di oltre il 2%. Recupero invece per Telecom in crescita di oltre il 4%. Lo spread BTp bund è stabile intorno a 190 punti base mentre l’euro tiene poco sotto 1,10 contro dollaro dopo il dato Usa.