La guerra in Israele piega le Borse europee, gas e greggio in rialzo. Lo spread sale a 206

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il sensibile incremento dell'avversione al rischio dopo l'attacco di Hamas a Israele e la conseguente escalation nell'area penalizza le Borse europee. Gli investitori cercano asset sicuri e puntano su titoli di Stato e oro, alleggerendo le posizioni sull'azionario. Il FTSE MIB di Piazza Affari è così in calo, in linea con gli altri indici principali. In evidenza il settore energia, che segue il rally dei prezzi di petrolio e gas naturale, mentre sono deboli le banche, a partire da Bper e Banca Mps. Tra i principali titoli milanesi si mettono in luce Leonardo - Finmeccanica, Tenaris ed Eni.

Sul fronte macroeconomico, dopo il dato sul mercato del lavoro americano migliore delle previsioni cresce l'attesa per le indicazioni sull'inflazione: mercoledì è in calendario l'indice dei prezzi alla produzione mentre giovedì toccherà ai prezzi al consumo. Resta inoltre da capire se la nuova fiammata dei prezzi dell'energia potrà influenzare le aspettative di inflazione a medio termine, portando le banche centrali a varare nuove strette.

Loading...

Tornando a Israele, la Banca centrale di Israele venderà fino a 30 miliardi di dollari in valuta estera per assicurare la stabilità dello shekel dopo l'attacco di Hamas. Si tratta della prima vendita di questo tipo mai effettuata dall'istituto. «La banca opererà sul mercato nel prossimo periodo per limitare la volatilità dello shekel e per garantire la liquidità necessaria al funzionamento corretto dei mercati», ha spiegato la banca centrale, che fornirà inoltre liquidità fino a 15 miliardi di dollari attraverso meccanismi di swap. L'istituto «continuerà a monitorare gli sviluppi, seguendo tutti i mercati e agendo con gli strumenti disponibili se necessario». L'annunccio ha immediatamente rassicurato i mercati, dove lo shekel ora è in calo dello 0,6% a 3,86 per un dollaro a fronte di una flessione precedente superiore al 2% a un minimo da oltre sette anni e mezzo a 3,92 per un dollaro.

Banche deboli, in evidenza i titoli della difesa

Tornando ai titoli milanesi, l'aumento della volatilità mette sotto pressione i bancari, con gli investitori che scelgono di prendere profitto dai settori che hanno corso di più da inizio anno. Dell'escalation in medio oriente beneficia invece il settore della difesa, in progresso in tutta Europa. Tra i titoli più acquistati, oltre a quelli di Leonardo, ci sono infatti quelli della francese Thales e della britannica Bae Systems.

Spread a 206 punti ma rendimento frena

Sull'obbligazionario, si allarga ancora di qualche punto lo spread tra BTp e Bund che già la scorsa settimana aveva superato quota 200 punti. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta a 206 punti base, in aumento di tre punti rispetto alla chiusura di venerdì, in una giornata tesa sui mercati con lo sguardo agli sviluppi geopolitici dopo l'attacco di Hamas ad Israele. Frena leggermente il rendimento del titolo a 10 anni che ha aperto al 4,90% dai 4,91% di venerdì sera.