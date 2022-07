«Borsa, pronte le nuove regole per favorire l’accesso delle Pmi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Siamo pronti a ridurre le complessità per chi vuole accedere ai mercati». La formalizzazione non c’è ancora, ma Stéphane Boujnah, ceo di Euronext, lascia intendere che il primo risultato concreto del tavolo avviato dal Tesoro per avvicinare più imprenditori alla Borsa è vicino. Sul tavolo, l’ambito taglio dei tempi, dei documenti necessari (e quindi dei costi), che finora ha penalizzato Milano rispetto alle altre piazze europee: «A breve, con l’approvazione da parte del Consiglio di Borsa e la green light della Consob, potremo annunciare la revisione delle regole per l’accesso al mercato», anticipa Boujnah in questa intervista a Il Sole 24 Ore, in cui tiene a sottolineare «l’estrema soddisfazione» del percorso compiuto in questo primo anno dall’integrazione di Borsa in Euronext: «Da subito abbiamo detto che era un accordo naturale», rimarca. «E i fatti lo hanno dimostrato», citando «la migrazione del core data center a Ponte San Pietro, l’acquisizione da Nexi della tecnologia di MTS ed Euronext Securities Milan. Il clima tra le persone è ottimo: Fabrizio Testa e il suo team hanno dato prova di una leadership eccellente, sono stato orgoglioso di lavorare con una persona come Andrea Sironi e ora con Claudia Parzani che gli è succeduta alla presidenza: sono tutti passi che consentiranno a Borsa di diventare sempre più rilevante».

Partiamo dalle regole, e dalla semplificazione in arrivo: che cosa dobbiamo aspettarci?

Meno documenti, meno burocrazia. Almeno per la parte che ci riguarda. È il modo con cui Euronext può facilitare gli sforzi del mercato italiano, dopo l’utile dibattito generato dal Tesoro, Cdp, Consob e gli operatori: per il public capital l’Italia è un paese fantastico con un incredibile patrimonio di Pmi e un grande interesse sia da parte degli istituzionali che del mercato retail: in mezzo c’è ancora un collo di bottiglia che va superato.

C’è un’altra novità che incombe: la migrazione dei mercati di Borsa italiana verso la piattaforma proprietaria Optiq. Che tempi prevedete? E cosa cambierà per l’ecosistema italiano?

Inizieremo nel secondo trimestre 2023, procederemo per asset class. E sarà un game changer per i titoli quotati, gli investitori e gli operatori: la liquidity pool unica avrà potenzialità enormi, ad esempio in termini di visibilità e di order book, per i titoli quotati a Milano. Abbiamo visto un aumento significativo della liquidità dei mercati irlandesi e norvegesi dopo la migrazione sulla nostra piattaforma.