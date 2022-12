Borsa, la recessione 2023 frenerà anche la corsa degli utili (ma non per tutti)

4' di lettura

Il 2022 si concluderà ancora con il vento in poppa per gli utili delle quotate italiane, nonostante tutte le avversità e le incertezze che il periodo attuale sarà ancora capace di riservare. Lo dimostrano i bilanci relativi ai primi nove mesi appena presentati dalle società di Piazza Affari e le indicazioni tutto sommato confortanti che i manager hanno fornito per la parte restante dell’anno. I nodi verranno inevitabilmente al pettine nei mesi successivi, ma almeno fra gli analisti sembra farsi strada...