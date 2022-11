Borsa, rimbalza la Juventus: la vittoria sull'Inter riavvicina la zona Champions

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiammata della Juventus Fc in Borsa, dove il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 7%, grazie alla vittoria di ieri sera nel posticipo di Serie contro l'Inter. Al di là del risultato in sè, che rappresenta anche la quarta vittoria consecutiva dopo un inizio di stagione a dir poco tribolato, gli acquisti di Piazza Affari premiano soprattutto il balzo in classifica del club bianconero, ora quinto e a soli due punti dal quarto posto, che come noto consente l'accesso alla Champions League nella stagione successiva, accesso al quale è legata una fetta rilevante dei ricavi dei top club europei, in particolare di quelli italiani.

Fino a poche settimane fa, la qualificazione della Juventus alla prossima Champions appariva complicata, ma il filotto di vittorie e i passi falsi di alcune rivali hanno riavvicinato significativamente la squadra ai primi posti della classifica.

Il rimbalzo dai minimi

Dando un'occhiata all'andamento del titolo, va comunque rilevato che proprio negli ultimi giorni aveva toccato i minimi dal 2017, con un passivo superiore al 30% da metà agosto (cioè da quando largo circa è iniziato il campionato di Serie A) ad oggi. Un trend su cui ha sicuramente pesato anche l'andamento nella Champions di questa stagione, in cui il club è stato eliminato nella fase a gironi. Ora, tuttavia, la prospettiva di un possibile, lungo cammino in Europa League potrebbe aiutare a sopperire, almeno in parte, al venir meno dei ricavi legati alla massima competizione continentale.