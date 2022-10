Borsa, rimbalzo Mps ma il nodo è l'impegno di Axa e Anima per l'aumento di capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Banca Mpsin rialzo a Piazza Affari, dopo una settimana di perdite pesanti, provocate anche dal raggruppamento delle azioni.

Intanto è scattato il conto alla rovescia per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, che tuttavia invece di partire il 10 ottobre, inizierà il 17 ottobre, in modo da dare ancora tempo all'istituto di trattare con i soci commerciali, Anima e Axa, di stabilire la partecipazione all'operazione. Il Sole 24 Ore ha comunque evidenziato che il rinvio di una settimana dell'operazione non comporta effetti particolari: il cda del Monte ha in mano una delega a procedere fino al 12 novembre, mentre gli accordi di pre-underwriting con le banche scadono a fine ottobre.

Axa e Anima verso impegno minore delle attese



Secondo le ultime indiscrezioni, il sostengo dei due soci commerciali sarebbe più esiguo, attorno a 300 milioni e non 400-450 milioni, come ipotizzato nelle ultime settimane. Del resto le posizioni tra la banca, l’assicurazione francese e l’Sgr italiana erano ancora molto distanti negli ultimi giorni, con Anima che chiede una revisione sostanziale degli accordi commerciali, a fronte della disponibilità a mettere sul tavolo fino a 200 milioni e Mps che nicchia nel timore di rendere meno appetibile la banca nella prospettiva del futuro consolidamento. Axa, invece, secondo le voci dell'ultima ora, non chiederebbe una revisione degli accordi, ma non sarebbe disponibile a spendere oltre 100 milioni per sottoscrivere l'aumento di capitale. In Borsa Anima Holding sale e Axa è in flessione a Parigi.