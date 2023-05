Borsa, risale l’ottimismo ma operatori divisi sui nuovi rischi della crisi bancaria

Spread: operatori vedono risalita con stretta Bce e riforma Patto Stabilità

Stretta monetaria e prospettive di una riedizione con maggiori vincoli del patto di stabilità e crescita fanno sentire il loro impatto sulle prospettive del mercato dello spread. Il sondaggio fa infatti registrare un lieve spostamento verso l’alto delle attese. Se la maggioranza (il 57% contro il 62% di un mese fa) continua a vedere il differenziale navigare fra i 150 e i 200 punti nei prossimi sei mesi (oggi quota oscilla attorno ai 190 punti), sale invece dal 26% al 33% il campione di quanti reputano probabile uno sforamento duraturo di quota 200 punti che porti lo spread a navigare stabilmente fra i 200 e i 250 punti. Di converso si attesta al 10% la percentuale di quanti non escludono una discesa dello spread sotto i 150 punti. “Per quanto riguarda le previsioni sullo spread – spiega Mocio – i timori circa un rafforzamento del vincolo esterno sulle politiche economiche dell’Italia, così come previsto nella proposta della Commissione Europea in merito alla riforma del Patto di stabilità, si rifletterebbe nel maggior pessimismo espresso dagli intervistati relativamente all’andamento del differenziale. Infatti, sebbene per il 57% il valore dei prossimi sei mesi rimarrebbe sempre compreso tra 150 e 200 punti, aumenta la quota di coloro che ritengono più plausibile una forchetta compresa tra 200 e 250”.

Crisi bancaria: per 52% operatori rischi turbolenze non ancora finiti

Sono divise quasi equamente le opinioni degli operatori di borsa circa le possibilità che gli episodi di crisi bancaria siano ormai superati e che il comparto finanziario dell’Eurozona possa essere considerato al sicuro. Secondo il 52% degli operatori, infatti, sono ancora possibili contraccolpi specialmente se la stretta monetaria dovesse portare a una fase di recessione e conseguente svalutazione degli asset. Per il rimanente 48%, al contrario, non c’è stato il temuto effetto di contagio e le norme introdotte con Basilea III sui requisiti di capitalizzazione hanno permesso alle banche europee di far agilmente fronte alle turbolenze. “Il sondaggio registra opinioni divergenti tra chi ritiene che i rischi finanziari derivanti da tematiche di origine bancaria siano ormai alle spalle – spiega il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio - e chi non esclude ancora possibili contraccolpi specialmente se la stretta monetaria dovesse portare ad una recessione ed una conseguente svalutazione degli asset”.