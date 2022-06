Borsa, risparmio gestito sconta debolezza dei finanziari, tiene la raccolta

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta in calo per la Borsa milanese (FTSE MIB), l'attenzione è rivolta al settore del risparmio gestito, che sconta la generale debolezza del comparto finanziario, nonostante i dati della raccolta di maggio mostrino una sostanziale tenuta a fronte della forte instabilità sui mercati. Questa mattina il gruppo Anima Holding ha riportato una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) positiva per 16 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,1 miliardi. «Il mese di maggio chiude con un dato di raccolta positivo in un contesto macro decisamente sfidante, caratterizzato da un newsflow negativo che condiziona, nel breve termine, le decisioni di investimento della clientela», ha detto Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding.

Secondo gli analisti di Equita, «il contesto macro di maggio è stato decisamente sfidante, e questo si è riflesso in una raccolta non particolarmente brillante». Per Intesa Sanpaolo si è trattato di numeri «resilienti, considerando l'attuale alto livello di volatilità del mercato». Ieri anche Banca Generali ha segnalato una raccolta netta per 598 milioni in maggio, con il totale 2022 a 2,52 miliardi, un risultato che secondo gli analisti di Banca Akros è «leggermente migliore delle attese», motivo per cui è stata confermata la valutazione «accumulate» con un obiettivo di prezzo a 35 euro, contro gli attuali circa 32. Per Equita è stata «una raccolta netta positiva e complessivamente più alta delle attese, con un mix spostato verso il risparmio amministrato come tipicamente avviene nelle fasi di incertezza sui mercati». Anche secondo gli esperti di Intesa Sanpaolo il dato di Banca Generali di maggio «ha mostrato una buona resilienza, considerando il contesto politico e macroeconomico e finanziario molto difficile a livello internazionale». Tra gli altri titoli del risparmio gestito sul Ftse Mib, da segnalare Finecobank, Banca Mediolanum e Azimut.