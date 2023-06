Risveglio Lottomatica. Pioggia di «buy» dai broker ma resta sotto prezzo dell'Ipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La spinta di alcune raccomandazioni favorevoli da parte delle case di investimento sta facendo risalire in Borsa le quotazioni di Lottomatica Group, matricola che ha esordito a inizio maggio sul listino milanese rimanendo costantemente sotto il prezzo del collocamento. Le quotazioni salgono in area 8,4 euro, per una capitalizzazione di Borsa di circa 2,1 miliardi, a fronte di un collocamento di 9 euro per azione.

Primo mese sottotono sul listino



L'operazione ha portato il gruppo di giochi e scommesse da circa 1,5 miliardi di ricavi 2022 - nato da Gamenet e dalle successive acquisizioni di Intralot Italia, Goldbet, Lottomatica Scommesse, Lottomatica Videolot e Betflag - a raccogliere circa 600 milioni di euro tra aumento di capitale e vendita di un pacchetto di titoli posseduti dal fondo Apollo ma l'ipo è avvenuta a un prezzo nella parte bassa del range di prezzo iniziale (9-11 euro) e il primo mese di contrattazioni ha mostrato un mercato abbastanza freddo sul titolo. L'azione, che ha chiuso a 8,2 euro la prima seduta con un netto calo, è tornata solo oggi a quei livelli (quindi +3% ai prezzi attuali) a fronte del +1,5% del Ftse Mib nello stesso periodo. A fine maggio i global coordinators dell'Ipo (Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan e Unicredit) hanno rinunciato ad esercitare l'opzione greenshoe che avrebbe consentito di sottoscrivere un pacchetto di titoli.

Gli obiettivi della quotazione



Tra i principali obiettivi dell'ipo, secondo quanto annunciato dalla società, c'è, oltre alla strategia di crescita, la riduzione della leva finanziaria e quindi l'utilizzo di 250 milioni raccolti in Ipo per rimborsare un finanziamento concesso dallo stesso Apollo e l'impiego di altre risorse fresche per rimborsare in anticipo una parte delle obbligazioni senior con scadenza 2025.

Pioggia di "buy" dagli analisti



I report pubblicati dagli analisti al termine del "blackout period", cioè il periodo di tempo post Ipo in cui le case non possono essere diffusi studi con target di prezzo e raccomandazioni, sono tutti positivi. Equita Sim, che ha agito come bookrunners nel collocamento, ha assegnato una raccomandazione "buy" con target a 12,5 euro evidenziando di ritenere ingiustificato lo sconto delle valutazioni di Borsa rispetto alle società comparabili e anche gli stessi multipli di Borsa in termini assoluti. L'Italia, sottolinea nello studio, è il più ampio mercato europeo del gaming con 13,7 miliardi di spesa lorda (al netto delle vincite) nei tre segmenti in cui opera Lottomatica (scommesse sportive e giochi online; scommesse sportive e giochi su rete fisica; apparecchi da divertimento e intrattenimento) e le stime di crescita nel periodo 2023-27 sono +13% per la spesa nell'online, +3% per lo sport nei franchise e +3% per gli apparecchi da divertimento. Gli analisti di Barclays hanno avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione di "outperform" e un target di 11 euro: questa valutazione assegna un multiplo di 7 volte all'ebitda stimato per i prossimi 12 mesi a fronte dei 5,7 volte attuali. Barclays si spinge addirittura a stimare un target di prezzo a 16,5 euro volte considerando la spinta dell'online e la possibilità di guadagnare quote di mercato. Target di prezzo elevato (13,6 euro) anche per Goldman Sachs. Anche per Banca Akros (che era tra i bookrunners) - che ha iniziato la copertura con "outperform" e target a 12 euro - lo sconto rispetto agli altri gruppi del settore è ingiustificato mentre segnala come il principale rischio per il business societario è quello di eventuali cambiamenti regolatori in Italia sul settore giochi.